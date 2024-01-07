Пологовий будинок і лікарня під землею, зростання врожаю вчетверо – Прокудін про плани Херсонщини на 2024 рік

Відновити п’ять тисяч зруйнованих осель, звести клінічну лікарню та перинатальний центр під землею, збільшити врожай учетверо, відновити роботу деяких шкіл офлайн у наступному навчальному році й відсвяткувати наступний Новий рік на термальних водах поблизу Генічеська – в інтерв’ю «Новинам Приазов’я» начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін поділився планами роботи на 2024 рік.

У 2023 році представники військових органів влади, екстрених та аварійних служб області працювали на межі своїх сил – розповідає начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Головне – ми вистояли завдяки Силам оборони України, завдяки важкій і небезпечній праці тисячі різних фахівців

– Це – важка робота під постійними обстрілами з усіх видів озброєння. Робота на виснаження. Але головне – ми вистояли завдяки Силам оборони України, завдяки важкій і небезпечній праці тисячі різних фахівців: це й енергетики, й комунальники, й сапери, й волонтери.

Евакуація з правобережної Херсонщини

За словами Прокудіна, кількість жителів правобережної Херсонщини станом на кінець 2023 року зросла в порівнянні з першим роком повномасштабного вторгнення Росії.

– На правобережжі (Херсонщини – ред.) залишаються приблизно 170 тисяч людей, і це – третина населення, яке проживало в області до повномасштабного вторгнення. На початку року було 150 тисяч, тобто приблизно на 20 тисяч чисельність збільшилась.

Ми просимо людей виїжджати в безпечніші місця на території України

При цьому начальник обласної військової адміністрації наполягає на евакуації людей, які живуть у селах та селищах поблизу Дніпра – фактично на лінії вогню.

– Не можна згадати жодного населеного пункту (правобережної Херсонщини – ред.), який би не тероризували російські окупанти. Й артилерія, й авіація, і дрони – [російські війська] обстрілюють з усього. Щодо лінії розмежування, де розташовані 23 населені пункти, то ми оголосили там обов’язкову примусову евакуацію для родин з дітьми. Звичайно, ми просимо людей виїжджати в безпечніші місця на території України.

Лівобережна Херсонщина: російські паспортизація та мобілізація

Прокудін розповів, що відстежує інформацію щодо подій на окупованій лівобережній частині області.

Що відбувається? Звірство і нелюдство російської армії там відбувається

– Орієнтовно на лівобережжі [Херсонщини] залишається менше ніж третина населення, котре проживало там до повномасштабного вторгнення. Але ця цифра дуже приблизна, тому що, звичайно, кожного не перерахують. Що відбувається? Звірство і нелюдство російської армії там відбувається. І нічого не змінюється. Терор, залякування продовжуються, людей викрадають і катують. За майже два роки, що триває повномасштабне вторгнення, окупанти зрозуміли, що місцеве населення їх не підтримує і чекає на скоріше звільнення українськими військовими. Звичайно, і там вистачає зрадників та колаборантів, але це – мізерний відсоток, якщо порівнювати з тими, хто залишається вірним Україні.

Людина з українським паспортом не може отримати жодної послуги ні в лікарні, ні в аптеці. У разі відмови отримати паспорт погрожують виселенням, депортацією, а когось затримують

Начальник військадміністрації зазначає: на окупованих територіях посилюються примусові паспортизація та мобілізація. Він звертає увагу, що окупанти обмежують місцевих жителів у правах, якщо ті не оформлюють російське громадянство.

– Доходить до того, що людина з українським паспортом не може отримати жодної послуги ні в лікарні, ні в аптеці. Не може навіть виїхати з території свого району. Російські окупанти проводять там подворові обходи. У разі відмови отримати паспорт погрожують виселенням, депортацією, а когось затримують. Зараз змушують ставати чоловіків на так званий військовий облік, також [лунають] погрози в разі відмови. Нещодавно стався страшний випадок: учня восьмого класу розстріляли на подвір’ї його дому на очах у родини. За те, що він начебто знімав на свій телефон, проходячи повз [російських] військових. Його мати витягнули з петлі, її врятували (вона хотіла покінчити життя самогубством). Я знаю, що далі вона не могла отямитися, але начебто з родиною [вбитого] все добре.

Правобережної Херсонщини сягає сигнал російських радіостанції та телеканалів. Причина полягає в близькості окупованих територій. Олександр Прокудін каже, що він поки не помітив впливу пропаганди на жителів.

– Куди б я не приїжджав, всюди зустрічаю тільки людей з проукраїнською позицією. І в них одне тільки бажання – щоб з лівого берега зникли окупанти «як роса на сонці».

Херсонщина в 2024 році: відновлення, робота для жителів та врожай

«Новини Приазов’я» запитали в Олександра Прокудіна про обсяги відновлення житла та об’єктів життєзабезпечення на правобережній Херсонщині у 2023 році.

У 2024 році ми плануємо відновити близько п’яти тисяч осель

– У нас пошкоджено або знищено [російськими] обстрілами близько 25 тисяч цивільних об’єктів. Це – оселі людей, це – будівлі соціальної сфери: школи, лікарні, дитсадки та інші об’єкти, які взагалі навіть не мають натяку на військову [ціль]. І кожного місяця вони додаються. У середньому на вісім відсотків щомісяця додається ця цифра, і взимку вона точно не зупиниться. Станом на зараз, за програмою «Пліч-о-пліч», повністю поновлено 888 об’єктів для людей. 769 об’єктів поновили волонтери. Дуже велика кількість [об’єктів] зараз у роботі, близько 400. І більш як 300 фахівців працюють над ними. У 2024 році ми плануємо відновити близько п’яти тисяч осель.

Через повномасштабне вторгнення робота промислових підприємств на правому березі Херсонщині фактично зупинилася – констатує Прокудін. Разом з виробництвом впала зайнятість населення.

До такої зайнятості населення на Херсонщині, яка була до війни, звичайно, ще далеко

– Якщо брати підприємства, які тепер працюють на території Херсонщини, то це лише п’ять відсотків від довоєнної кількості. Це здебільшого підприємства торгівлі, аптеки та все інше. У соціальній сфері – достатня кількість лікарів, вчителів, соціальних працівників. У той самий час [у них] дуже небезпечна робота: деякі звільняються, намагаємось набирати інших. До такої зайнятості населення, яка була до війни, звичайно, ще далеко.

До повномасштабної війни Херсонщина забезпечувала Україну сільськогосподарською продукцією. Олександр Прокудін розповів «Новинам Приазов’я» про плани на відновлення аграрного сектору в 2024 році.

Намагаємось у три, в чотири рази більше в 2024 році посадити та зібрати врожаю

– Перешкоджає цьому розмінування територій. Замінованість дуже велика. У нас зараз дуже великий темп розмінування порівняно з іншими областями. Розміновано більш як 156 тисяч гектарів, із них 133 тисячі га – сільськогосподарські землі. Ми (до повномасштабного вторгнення – ред.) були перші за овочевою продукцією та іншою [агропродукцією] у країні. Зараз відновлюємо цей процес. Уже більше ніж 60 тисяч земель озиминою засіяли й намагаємось у три, в чотири рази більше в 2024 році посадити та зібрати врожаю.

Розподіл гуманітарки та витрати бюджету на Херсонщині в 2024 році

Прокудін розповів, як тепер розподіляється гуманітарна допомога в Херсонській області. За його словами, жителі найбільше потребують палива.

У засобах гігієни є потреба. Сезонна потреба – це паливні матеріали

– Завдяки фондам, волонтерам, благодійникам, ми отримуємо й наш обласний Гуманітарний штаб розподіляє [гуманітарну допомогу] по громадах, за їхніми заявами, за необхідності. На зараз великої потреби в наборах харчування немає. У той самий час у засобах гігієни є [потреба]. Сезонна потреба – це паливні матеріали. 19 великих фондів повернулись до нас обличчям і вирішили нам допомогти в цьому. Ми зараз по всіх селах, які без електрики, без теплопостачання, розвозимо паливні матеріали. Це – велика кількість тонн дров, вугілля та брикетів. Все інше – більш-менш є.

20 грудня 2023 року був ухвалений бюджет Херсонської області. Начальник обласної військової адміністрації розповів «Новинам Приазов’я», куди витрачатимуть гроші 2024 року.

– Першочергово це – цивільний захист, це – захист нашої області, це – допомога військовим та витрати на соціальну сферу. Дотаційна, знаєте, область, а зараз взагалі бюджет навіть не довоєнний, а менший. Тому – тільки на соціальну сферу, на зарплати, на військових та цивільний захист.

Робимо укриття, бомбосховища, щоб діти, хоча б у безпечних районах Херсонщини, мали змогу навчатися офлайн

Про повернення учнів Херсонщини на очне навчання поки не йдеться. Поки що всі школи на правобережній частині області працюють дистанційно.

– Ми робимо все можливе, щоб з наступного навчального року запрацювала достатня кількість шкіл. Робимо для цього укриття, бомбосховища. Облаштовуємо все можливе, щоб діти, хоча б у безпечних районах Херсонщини (віддалених від лінії фронту – ред.), мали змогу навчатися офлайн.

Відповідно до повідомлень Херсонської обласної військадміністрації, російська армія регулярно обстрілює місцеві лікарні. «Новини Приазов’я» запитали Прокудіна, чи будуватимуться в області підземні лікарні та пункти надання невідкладної допомоги.

На одному з об’єктів ми робимо підземний перинатальний центр. Він матиме пологове та післяпологове відділення. А другий проєкт – це підземна клінічна лікарня. Усе це – з в'їздом у бомбосховище для швидких

– У медзакладах маємо 70 захисних споруд. Всюди біля лікарень розташовуємо вуличні бетонні укриття. Впроваджуємо зараз два масштабні проєкти з облаштування лікарень в умовах війни. На одному з об’єктів ми робимо підземний перинатальний центр. Він матиме пологове та післяпологове відділення, зали з палатою інтенсивної терапії, операційні й взагалі всі приміщення з сучасним обладнанням. А другий проєкт – це підземна клінічна лікарня. Там працюватимуть операційна з реанімаційним блоком, палати інтенсивної терапії. І все це – з в'їздом у бомбосховище для швидких.

2024 рік начальник Херсонської ОВА обіцяє присвятити захисту населення: облаштуванню укриттів, бомбосховищ та захисних споруд.

– Будемо облаштовувати фортифікаційні споруди, щоб не допустити ще одного прориву російських військ на нашу територію. Будемо допомагати військовим, щоб вони на тому [лівому] березі звільняли нашу територію. Наступний рік ми повинні святкувати тільки на звільненій Херсонщині – десь у Генічеську, в чудових термальних джерелах. Тому ми будемо все робити, щоб тільки звільнити від окупантів нашу Херсонщину.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну, заперечує й удари по вивільних об'єктах, й називає це «спеціальною військовою операцію».