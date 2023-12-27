Приховати воєнний злочин: пів року окупанти не дають поховати тіла вбитих підлітків у Бердянську

Однією із гучних та трагічних подій 2023 року стало вбивство влітку двох підлітків у захопленому Росією Бердянську. Окупаційна влада визнала фактично страту російськими силовиками українців Тиграна Оганнісяна та Микити Ханганова, назвавши їх «терористами». В Україні хлопців вважають героями та патріотами.

Під час щорічної зустрічі Ради міністрів ОБСЄ голова МІПЛ Ольга Решетилова порушила питання рідним повернення тіл убитих бердянців. Вона закликала ОБСЄ втрутитися у цю ситуацію, адже тіла не віддають рідним майже пів року.

Чому в Бердянську раптово скасували похорон і досі не дають рідним поховати підлітків? Що переживають сімʼї убитих? Чому вони бояться говорити про те що, трапилося та про те, що з ними відбувається зараз. Про все це дізнавався проєкт Радіо Свобода «Новини Приазов’я».

«Приховують страту»

Про те, що тіла вбитих хлопців досі не передали рідним, «Новинам Приазовʼя» підтвердив Андрій Яковлєв, експерт Медійної ініціативи за права людини, адвокат родини Тиграна Оганнісяна.

І наразі нічого не відомо де перебувають тіла підлітків.

«Коли тіла будуть видані? Невідомо. В яких умовах вони зберігаються? Невідомо. Можна припустити, що вони все ж знаходяться в Бердянську у морзі. Проте довести це ми не можемо. Вони (окупаційна влада – ред.) напевно просто думають, що можуть не віддавати тіла доти, доки питання якимось чином вирішиться так, як їм це було б зручно», – зазначив адвокат.

За його словами, формальний привід відкладати похорон – проведення експертизи та відкрита російськими слідчими справа за обвинуваченням українських хлопців. Втім, на думку адвоката, справжня причина того, чому тіла досі не віддали рідним – «намір приховати умисне вбивство».

Коли всі бачать тіло, це є докази воєнного злочину

«Коли в голову постріл з близької відстані та, припустимо, у серце і не один. Коли куля пройшла крізь рот і вийшла через іншу частину голови, то очевидно, що це було зроблено з близької відстані. Коли всі бачать тіло, це є докази вчинення злочину, воєнного злочину. А без тіл, вони (окупанти – ред.) думають, напевно, що важче довести цей злочин. Тому, я думаю, що вони не віддають тіла через те, що чітко видно, що це була не якась там поліційна місія з затримання, а позасудова страта», – переконаний Яковлєв.

«Похорон скасували, могили зарили»

Адвокат підтвердив і те, що похорон хлопців уже планувався. Навіть був оголошений день відспівування та названа церква, де можна попрощатися з вбитими хлопцями. Але раптом церемонію скасували.



«Була дата похорону, були могили, ритуальна служба готувалася. Батько (вбитого Микити Ханганова – ред.) був допущений, щоб впізнати (тіла – ред.). А після цього все, ніхто вже не мав доступу до тіл. Церква, коли їм сказали, що начебто це було самогубство, вони, нічого не перевіряючи, з цим погодилися. Як мені повідомили, церква відмовилась або їм заборонили (відспівувати тіла – ред.). Після цього і могили були зариті. Тобто зариття могил – це як ознака того, що тіла не збираються придавати землі», – зауважив Яковлєв.

Експерт припускає, що домовитися про повернення тіл рідним зможе хіба що третя сторона.



«Держава намагалася звертатися до Росії, але без їхньої згоди, без їхнього рішення це неможливо. Тому все що залишається, це лише закликати Росію передати тіла, шукати треті країни, третіх осіб, які можуть вплинути. Проте наразі будь-яка активність, направлена на те, щоб російська сторона повернула тіла, не дає успіху», – повідомив експерт МІПЛ.

Моральне «катування» батьків

За словами Яковлєва, на рідних, які надалі залишаються в окупації, здійснюється тиск. Сім’ї загиблих не отримали свідоцтва про смерть, тож за документами хлопці залишаються живі.

«Мама Тиграна так досі й вважає, для неї він живий. Батьки не розуміють чому це сталося, чому їм не повертають тіла. Стан невизначеності настільки довго триває, що я б це ототожнив з катуванням. Коли тіло дитини лежить імовірно в морзі, до нього немає доступу, з дитиною не можна попрощатися, її не можна побачити та невідомо коли тобі повернуть це тіло. Йде час, а досі немає жодної інформації коли це відбудеться», – підкреслив адвокат.



Також Яковлєв припустив, що в разі поступового звільнення міста, окупаційні сили можуть вивезти тіла з Бердянська.



«Росіяни, хай там що, чутливі до таких серйозних порушень. Ця справа відома багатьом у світі, відповідно інформація про неї вплине на їхню дипломатичну активність. Тому я думаю, що вони будуть намагатися діяти якось так, щоб це їм не нашкодило», – додав він.



Батьки та рідні застрелених підлітків відмовляються спілкуватися з пресою через ймовірність тиску та переслідування з боку російських окупаційних сил.

З огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

В червні стало відомо про загибель двох підлітків Тиграна Оганнісяна та Микити Ханганова з окупованого Бердянська, яких російська влада звинувачувала у нібито підготовці диверсії на залізниці. У соцмережах Оганнісян встиг оприлюднити відео, у якому він говорить: «Двох точно. Все, це смерть, пацани, прощайте! Слава Україні!»

Згодом окупаційна влада Бердянська підтвердила інформацію про вбивство 24 червня двох підлітків.

Європарламент у червні цього року закликав російську владу припинити процес проти дітей та дозволити їм виїхати на підконтрольну владі України територію.

Публічне розголос справі наприкінці травня надали правозахисники з організації «Медійна ініціатива з прав людини». За їхніми даними, Тиграна Оганесяна п'ять днів жорстоко допитували та катували. Від підлітка вимагали зізнатися у готуванні диверсії на «Мелітопольській залізниці».