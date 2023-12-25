«Шанс» для покинутих на смерть: як евакуюють тварин з прифронтових зон Запорізької області

Валерія Константинова

Юрій Ковбаса – керівник зоозахисної організації «Служба захисту тварин «Шанс». Він разом зі своєю командою вивозить із прифронтових населених пунктів Запорізької області покинутих тварин.

З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну кількість бездомних і покинутих тварин збільшилась, каже він. Через інтенсивні обстріли покинуті домашні улюбленці отримують поранення або гинуть.

Чоловік розповів проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя», скільки тварин залишилося без господарів в області, як відбувається їхня евакуація, та з якими травмами до нього потрапляють тварини.

Гуляйполе, Оріхів, Мала Токмачка

За словами зоозахисника, кількість покинутих тварин збільшилась майже вдвічі. Це переважно собаки. У запорізький притулок «Шанс» протягом повномасштабного вторгнення привезено близько 400 тварин. Частину з них відправили на перетримку. Нині у «Шансі» перебуває близько 250 домашніх улюбленців.

Люди самі телефонують з проханням вивезти собак, яких лишили господарі

– З перших днів війни ми їздимо у прифронтові населені пункти. Переважно це Запорізька область: Гуляйполе, Оріхів, Новоданилівка, Мала Токмачка, Новопавлівка, Новоандріївка тощо. Люди самі телефонують з проханням вивезти собак, яких лишили господарі. Деяким тваринам знаходимо місце перетримки. Але буває, що залишаються у мене.

Юрій Ковбаса зазначає, що перший виїзд неподалік від лінії фронту був за собакою, якого евакуйовували з Гуляйполя.

– Жінка з Гуляйполя виїхала, але вдома, у приватному секторі, лишила прив’язаного великого собаку. Певний час його годували сусіди. Одного разу пес зняв нашийник, бігав по двору та стрибав на сітку-рабицю, яка межувала з сусідами. І вони почали боятися. Зателефонували нам, розповіли, що господарка не приїде і не буде доглядати за твариною. У випадку, якщо собака перестрибне паркан, то його вб’ють. Ми приїхали та прив'язали собаку.

Згодом сусіди відмовилися доглядати за псом через часті обстріли та небезпеку пересування. Тому тварину вивезли й тепер він живе у власника притулку.

«Залишають на смерть»

Волонтер згадує, як після інформації щодо підриву Запорізької АЕС люди виїжджали та просили забрати тварину собі на деякий час.

– Одна жінка хотіла прилаштувати до мене собаку на два місяці. На моє запитання «У зв’язку з чим?», відповіла, що окупанти планують підірвати ЗАЕС, тому вона хоче виїхати на 1-2 місяці, а потім повернутися і забрати тварину. І знову діалог:

– Собаку лишаєте на смерть?

– Ми ж у вас залишаємо.

– Тобто не на смерть, а мені.

Я запитав:

– А чи не думали, що може так статися, що ви повернетеся, а не буде кого забирати? І не буде в кого забирати...

Жінка поклала слухавку. І це був не одиничний випадок.

«Забирають ледь живих»

Із прифронтової зони керівнику зоозахисної групи «Шанс» часто доводилося забирати доволі виснажених собак і рятувати їх від смерті.

Побачили ледь живого пса. Його довелося обережно діставати з будки

– У Новоданилівці господарі виїхали та залишили собак на сусідку. Коли почалися інтенсивні обстріли населеного пункту, жінка повідомила, що теж збирається їхати, тому нікому буде годувати собак. Ми зв’язалися з господарями щодо порятунку тварин, оскільки вони не планували повертатися. Чоловік сказав, щоб вівчарку не чіпали, а ротвейлера забрали, бо він старий і помирає. По приїзду сусідка розповіла, що вівчарку годувала, а ось ротвейлера – ні, бо він далеко прив’язаний. Зайшовши у двір, побачили ледь живого пса. Його довелося обережно діставати з будки, повантажили в автівку і привезли до притулку. Зараз собака живе у мене. Вівчарку простерилізували.

Юрій Ковбаса розповідає, що ще одного песика також забирали з Гуляйполя, де прямо перед двором розірвався снаряд і уламком тварині зчесало губу аж до зубів.

Евакуація під обстрілами

Керівник зоозахисної групи «Шанс» зазначив, що найбільші труднощі, з якими стикаються волонтери, – ракетні обстріли, засобів захисту не вистачає.

У цей момент нас помітили розвідувальні дрони, тому знову сталися вибухи. Ймовірно, це місце було пристріляне

– Нещодавно жінка з Малої Токмачки повідомила, що її собаку вкусив кліщ і почався піроплазмоз. Він вже аж пожовтів. По дорозі у Малій Токмачці ми пробили колесо. Як тільки став його замінювати, почалися обстріли. Жінка знову телефонувала та через сльози просила допомогу. Ми намагалися швидше все відремонтувати. Мабуть, у цей момент нас помітили розвідувальні дрони, тому знову сталися вибухи. Ймовірно, це місце було пристріляне. Коли я пригальмував, поряд «прилетіло» і машину добре струснуло. Відчули запах тротилу. Добре, що уламки вище «пішли». Ми все ж забрали у жінки собаку. А на шляху до Запоріжжя підібрали ще одного.

Тварин, якими опікується «Шанс», лікують і годують за благодійні кошти. Вони, як повідомив волонтер, надходять до організації від небайдужих громадян. Про свою діяльність та потреби повідомляють переважно через соцмережі – таким чином вдається зібрати гроші на пальне та корм. Юрій Ковбаса каже, що небайдужих до тварин в Україні ще вистачає.