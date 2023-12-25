«Шанс» для покинутих на смерть: як евакуюють тварин з прифронтових зон Запорізької області

Валерія Константинова
Юрій Ковбаса – керівник зоозахисної організації «Служба захисту тварин «Шанс». Він разом зі своєю командою вивозить із прифронтових населених пунктів Запорізької області покинутих тварин.
З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну кількість бездомних і покинутих тварин збільшилась, каже він. Через інтенсивні обстріли покинуті домашні улюбленці отримують поранення або гинуть.
Чоловік розповів проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя», скільки тварин залишилося без господарів в області, як відбувається їхня евакуація, та з якими травмами до нього потрапляють тварини.
Гуляйполе, Оріхів, Мала Токмачка
За словами зоозахисника, кількість покинутих тварин збільшилась майже вдвічі. Це переважно собаки. У запорізький притулок «Шанс» протягом повномасштабного вторгнення привезено близько 400 тварин. Частину з них відправили на перетримку. Нині у «Шансі» перебуває близько 250 домашніх улюбленців.
Люди самі телефонують з проханням вивезти собак, яких лишили господарі
– З перших днів війни ми їздимо у прифронтові населені пункти. Переважно це Запорізька область: Гуляйполе, Оріхів, Новоданилівка, Мала Токмачка, Новопавлівка, Новоандріївка тощо. Люди самі телефонують з проханням вивезти собак, яких лишили господарі. Деяким тваринам знаходимо місце перетримки. Але буває, що залишаються у мене.
Юрій Ковбаса зазначає, що перший виїзд неподалік від лінії фронту був за собакою, якого евакуйовували з Гуляйполя.
– Жінка з Гуляйполя виїхала, але вдома, у приватному секторі, лишила прив’язаного великого собаку. Певний час його годували сусіди. Одного разу пес зняв нашийник, бігав по двору та стрибав на сітку-рабицю, яка межувала з сусідами. І вони почали боятися. Зателефонували нам, розповіли, що господарка не приїде і не буде доглядати за твариною. У випадку, якщо собака перестрибне паркан, то його вб’ють. Ми приїхали та прив'язали собаку.
Згодом сусіди відмовилися доглядати за псом через часті обстріли та небезпеку пересування. Тому тварину вивезли й тепер він живе у власника притулку.
«Залишають на смерть»
Волонтер згадує, як після інформації щодо підриву Запорізької АЕС люди виїжджали та просили забрати тварину собі на деякий час.
– Одна жінка хотіла прилаштувати до мене собаку на два місяці. На моє запитання «У зв’язку з чим?», відповіла, що окупанти планують підірвати ЗАЕС, тому вона хоче виїхати на 1-2 місяці, а потім повернутися і забрати тварину. І знову діалог:
– Собаку лишаєте на смерть?
– Ми ж у вас залишаємо.
– Тобто не на смерть, а мені.
Я запитав:
– А чи не думали, що може так статися, що ви повернетеся, а не буде кого забирати? І не буде в кого забирати...
Жінка поклала слухавку. І це був не одиничний випадок.
«Забирають ледь живих»
Із прифронтової зони керівнику зоозахисної групи «Шанс» часто доводилося забирати доволі виснажених собак і рятувати їх від смерті.
Побачили ледь живого пса. Його довелося обережно діставати з будки
– У Новоданилівці господарі виїхали та залишили собак на сусідку. Коли почалися інтенсивні обстріли населеного пункту, жінка повідомила, що теж збирається їхати, тому нікому буде годувати собак. Ми зв’язалися з господарями щодо порятунку тварин, оскільки вони не планували повертатися. Чоловік сказав, щоб вівчарку не чіпали, а ротвейлера забрали, бо він старий і помирає. По приїзду сусідка розповіла, що вівчарку годувала, а ось ротвейлера – ні, бо він далеко прив’язаний. Зайшовши у двір, побачили ледь живого пса. Його довелося обережно діставати з будки, повантажили в автівку і привезли до притулку. Зараз собака живе у мене. Вівчарку простерилізували.
Юрій Ковбаса розповідає, що ще одного песика також забирали з Гуляйполя, де прямо перед двором розірвався снаряд і уламком тварині зчесало губу аж до зубів.
Евакуація під обстрілами
Керівник зоозахисної групи «Шанс» зазначив, що найбільші труднощі, з якими стикаються волонтери, – ракетні обстріли, засобів захисту не вистачає.
У цей момент нас помітили розвідувальні дрони, тому знову сталися вибухи. Ймовірно, це місце було пристріляне
– Нещодавно жінка з Малої Токмачки повідомила, що її собаку вкусив кліщ і почався піроплазмоз. Він вже аж пожовтів. По дорозі у Малій Токмачці ми пробили колесо. Як тільки став його замінювати, почалися обстріли. Жінка знову телефонувала та через сльози просила допомогу. Ми намагалися швидше все відремонтувати. Мабуть, у цей момент нас помітили розвідувальні дрони, тому знову сталися вибухи. Ймовірно, це місце було пристріляне. Коли я пригальмував, поряд «прилетіло» і машину добре струснуло. Відчули запах тротилу. Добре, що уламки вище «пішли». Ми все ж забрали у жінки собаку. А на шляху до Запоріжжя підібрали ще одного.
Тварин, якими опікується «Шанс», лікують і годують за благодійні кошти. Вони, як повідомив волонтер, надходять до організації від небайдужих громадян. Про свою діяльність та потреби повідомляють переважно через соцмережі – таким чином вдається зібрати гроші на пальне та корм. Юрій Ковбаса каже, що небайдужих до тварин в Україні ще вистачає.
Масштабна війна Росії проти України
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