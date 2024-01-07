Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Політика

Захід повинен зупиняти Росію, а не «безпорадно спостерігати» за обстрілами України – Кір Джайлз

Литва. Під час акції з вимогою до Росії припинити війну проти України. Вільнюс, 1 березня 2022 року
Литва. Під час акції з вимогою до Росії припинити війну проти України. Вільнюс, 1 березня 2022 року

Захід може і повинен ставити умови Росії, взявши на себе ініціативу, а не лише безпорадно спостерігати за тим, як Росія завдає масовані ракетні удари по Україні, крім того, Захід повинен переконати російського президента Володимира Путіна у тому, що його дії не залишаться безкарними, вважають західні політичні експерти. Про це пише «Голос Америки» й наводить аргументи Кіра Джайлза, старшого консультанта британського аналітичного центру Chatham House.

Захід допомагає відновлювати інфраструктуру України, яку знищують російські удари, але цим він не тільки допомагає зробити так, що в Україні не згасло світло, але і додає низку цілей для російських обстрілів, вважає Кір Джайлз, старший консультант британського аналітичного центру Chatham House.

Кір Джайлз, старший консультант британського аналітичного центру Chatham House, експерт з питань Росії
Кір Джайлз, старший консультант британського аналітичного центру Chatham House, експерт з питань Росії

Він вказує на те, що нещодавно додався ще акцент на поставках систем протиповітряної оборони для кращого захисту українського неба.

Західні прихильники Києва мають усвідомити, що вони можуть взяти на себе ініціативу, а не безпорадно спостерігати
Кір Джайлз

«Але проблема обох цих підходів полягає в тому, що вони є захисними та реактивними, і не роблять нічого для вирішення проблеми в корені, зупиняючи удари», – каже Джайлз, який досліджував російську стратегію в книгах «Війна Росії з усіма, і що це означає для вас» та «Посібника НАТО з російської інформаційної війни».

«Просто зробити Україну стійкішим мішком для биття не є життєздатною стратегією. Якщо вони хочуть, щоб менше мирних жителів гинуло, західні прихильники Києва мають усвідомити, що вони можуть взяти на себе ініціативу, а не безпорадно спостерігати», – зазначив Джайлз у статті для CNN.

Він каже, що Захід в цілому і США зокрема чомусь вирішили, що вони не можуть нічого зробити, щоб вплинути на вибір Росії. Але, на його думку, це не так.

Storm Shadow став значним чинником поразки Чорноморського флоту Росії та ризику для Криму
Кір Джайлз

Захід мусить перестати «мовчки погоджуватися з правилами гри, які диктує Москва», а диктувати свої, переконаний Джайлз.

Наприклад, в грудні 2022 року Велика Британія повідомила Росії, що поставить Україні ракети Storm Shadow, якщо напади на українську цивільну інфраструктуру триватимуть.

«Росія продовжувала, і тепер Storm Shadow став значним чинником поразки Чорноморського флоту Росії та ризику для Криму», – пише аналітик.

Крилата ракета Storm Shadow
Крилата ракета Storm Shadow

Такий підхід Заходу, при якому Москві будуть поставлені умови, Джайлз вважає набагато ефективнішим, бо зараз за свої дії Росія нічим не платить – вона може вільно руйнувати Україну і вбивати українців, але їй «надаються безпечні зони, з яких вона може завдавати ракетних ударів по українських житлових будинках, не турбуючись про контрудари».

Захід має вийти з «ментального паралічу»

Позицію Заходу Джайлз назвав «ментальним паралічем», який ґрунтується на припущенні, що «Росія занадто велика, занадто сильна, занадто ірраціональна або має занадто багато ядерної зброї, щоб на неї можна було впливати».

Аналітик вважає необхідними поставки високопрофільних систем озброєння, таких як бойові літаки чи ракети великої дальності. А також сигнали про більш серйозні наміри щодо конфіскації російських активів, заморожених за кордоном.

Чим менше Захід хоче показати Росії, що її дії мають наслідки, тим більше українських чоловіків, жінок і дітей загине

На думку Джайлза, адміністрація президента США Джо Байдена «дуже боїться прямої конфронтації з Росією». Зокрема, свідченням цьому він вважає неодноразовий наголос адміністрації на «категоричних запевненнях» з боку України, що надані США системи озброєння не будуть використані проти самої Росії.

Військове керівництво України, пише Джайлз, не може будувати реалістичні плани, поки залишається незрозумілим, яка військова техніка буде доступна для їх реалізації.

«У сьогоднішній терористичній кампанії Росії в небі України рівняння надзвичайно просте: чим менше Захід хоче показати Росії, що її дії мають наслідки, тим більше українських чоловіків, жінок і дітей загине», – підсумовує аналітик.

Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБІР ЧИТАЧІВ

1

Зеленський і Ердоган провели розмову. Анкара каже про готовність прийняти мирні переговори і бути посередником 130745 views

2

Буданов відреагував на останню заяву Кадирова про звільнення українських полонених в обмін на зняття санкцій 68869 views

3

Заворушення у Капітолії: Байден заявив, що 6 січня був днем, коли «ми ледь не втратили Америку» 31390 views

4

Зеленський підвищив у званні голову СБУ і його заступника 17439 views

5

Сили РФ вдарили по місту Кролевець на Сумщині: пошкоджено понад 20 будинків – влада 15221 views

6

Російські дрони атакували Дніпро, є влучання в будинок – голова області 15067 views

7

В Україну з Росії по Десні приплив понтонний міст – ДПСУ 15019 views

8

Законопроєкт про мобілізацію має «всі перспективи» одразу після комітету потрапити на голосування – Стефанчук 9593 views

9

В Україні оголошена масштабна повітряна тривога: злетів МіГ-31К (відбій) 8665 views

10

СБУ заявляє про затримання власника «одного з найбільших агрохолдингів» за постачання харчів окупантам 6548 views

ФОТО ТА ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG