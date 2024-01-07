Захід повинен зупиняти Росію, а не «безпорадно спостерігати» за обстрілами України – Кір Джайлз

Захід може і повинен ставити умови Росії, взявши на себе ініціативу, а не лише безпорадно спостерігати за тим, як Росія завдає масовані ракетні удари по Україні, крім того, Захід повинен переконати російського президента Володимира Путіна у тому, що його дії не залишаться безкарними, вважають західні політичні експерти. Про це пише «Голос Америки» й наводить аргументи Кіра Джайлза, старшого консультанта британського аналітичного центру Chatham House.

Захід допомагає відновлювати інфраструктуру України, яку знищують російські удари, але цим він не тільки допомагає зробити так, що в Україні не згасло світло, але і додає низку цілей для російських обстрілів, вважає Кір Джайлз, старший консультант британського аналітичного центру Chatham House.

Він вказує на те, що нещодавно додався ще акцент на поставках систем протиповітряної оборони для кращого захисту українського неба.

Західні прихильники Києва мають усвідомити, що вони можуть взяти на себе ініціативу, а не безпорадно спостерігати

«Але проблема обох цих підходів полягає в тому, що вони є захисними та реактивними, і не роблять нічого для вирішення проблеми в корені, зупиняючи удари», – каже Джайлз, який досліджував російську стратегію в книгах «Війна Росії з усіма, і що це означає для вас» та «Посібника НАТО з російської інформаційної війни».

«Просто зробити Україну стійкішим мішком для биття не є життєздатною стратегією. Якщо вони хочуть, щоб менше мирних жителів гинуло, західні прихильники Києва мають усвідомити, що вони можуть взяти на себе ініціативу, а не безпорадно спостерігати», – зазначив Джайлз у статті для CNN.

Він каже, що Захід в цілому і США зокрема чомусь вирішили, що вони не можуть нічого зробити, щоб вплинути на вибір Росії. Але, на його думку, це не так.



Storm Shadow став значним чинником поразки Чорноморського флоту Росії та ризику для Криму

Захід мусить перестати «мовчки погоджуватися з правилами гри, які диктує Москва», а диктувати свої, переконаний Джайлз.

Наприклад, в грудні 2022 року Велика Британія повідомила Росії, що поставить Україні ракети Storm Shadow, якщо напади на українську цивільну інфраструктуру триватимуть.

«Росія продовжувала, і тепер Storm Shadow став значним чинником поразки Чорноморського флоту Росії та ризику для Криму», – пише аналітик.

Такий підхід Заходу, при якому Москві будуть поставлені умови, Джайлз вважає набагато ефективнішим, бо зараз за свої дії Росія нічим не платить – вона може вільно руйнувати Україну і вбивати українців, але їй «надаються безпечні зони, з яких вона може завдавати ракетних ударів по українських житлових будинках, не турбуючись про контрудари».

Захід має вийти з «ментального паралічу»

Позицію Заходу Джайлз назвав «ментальним паралічем», який ґрунтується на припущенні, що «Росія занадто велика, занадто сильна, занадто ірраціональна або має занадто багато ядерної зброї, щоб на неї можна було впливати».

Аналітик вважає необхідними поставки високопрофільних систем озброєння, таких як бойові літаки чи ракети великої дальності. А також сигнали про більш серйозні наміри щодо конфіскації російських активів, заморожених за кордоном.

Чим менше Захід хоче показати Росії, що її дії мають наслідки, тим більше українських чоловіків, жінок і дітей загине

На думку Джайлза, адміністрація президента США Джо Байдена «дуже боїться прямої конфронтації з Росією». Зокрема, свідченням цьому він вважає неодноразовий наголос адміністрації на «категоричних запевненнях» з боку України, що надані США системи озброєння не будуть використані проти самої Росії.

Військове керівництво України, пише Джайлз, не може будувати реалістичні плани, поки залишається незрозумілим, яка військова техніка буде доступна для їх реалізації.

«У сьогоднішній терористичній кампанії Росії в небі України рівняння надзвичайно просте: чим менше Захід хоче показати Росії, що її дії мають наслідки, тим більше українських чоловіків, жінок і дітей загине», – підсумовує аналітик.