РФ планує сім пусків міжконтинентальних балістичних ракет у 2024 році – Міноборони

Російські ракетні війська стратегічного призначення планують провести сім пусків міжконтинентальних балістичних ракет у 2024 році, йдеться в повідомленні Міністерства оборони Росії.

За останні п'ять років ці війська провели «понад 20 пусків міжконтинентальних балістичних ракет», наголошується в заяві військового відомства.

У квітні 2023 року Міноборони повідомляло, що російські військові провели випробувальний пуск міжконтинентальної балістичної ракети з полігону «Капустін Яр» в Астраханській області. Метою запуску відомство називало випробування перспективного бойового оснащення.

25 жовтня 2023 року президент Росії Володимир Путін провів тренування сил ядерного стримування. У рамках тренування з космодрому в Плесецьку було виконано пуск міжконтинентальної ракети «Ярс» по полігону на Камчатці, а з акваторії Баренцева моря з атомного підводного човна «Тула» здійснили пуск ракети «Синева». Крім цього, в рамках тренування літаки дальньої авіації Ту-95МС виконали пуски ракет повітряного базування.