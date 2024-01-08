У Польщі впроваджували «підвищені заходи безпеки» через ракетний обстріл України

Польська армія запроваджувала «відповідні механізми захисту території країни» через ранковий масований ракетний удар Росії по Україні, повідомляє Оперативне командування Збройних сил Польщі.

«Повідомляємо, що протягом кількох годин ми спостерігаємо активізацію діяльності дальньої авіації Росії, яка пов’язана із завданням ракетних ударів по цілях, розташованих на території України. Розпочато всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі, ситуація постійно контролюється», – повідомили у командуванні.

Уранці 8 січня в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ інформували про пуски крилатих ракет. У багатьох містах України повідомляли про вибухи та роботу сил протиповітряної оборони.

Російські військові регулярно обстрілюють території України, які є в досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії та РСЗВ, – в тому числі і цивільні обʼєкти. Попри наявність доказів, Москва стверджує, що метою цих ударів є лише військова інфраструктура України.