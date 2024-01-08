З літака РФ сталося друге за тиждень «нештатне сходження» – бомба впала на окуповане Рубіжне на Луганщині

Російська авіабомба ФАБ-250 упала з російського літака на окуповане місто Рубіжне в Луганській області, повідомив 8 січня очільник підконтрольного Москві угруповання «ЛНР» Леонід Пасічник. Він назвав це «нештатним сходженням авіаційного боєприпасу».

За словами керівника окупаційної влади, ніхто не постраждав.

«Жителів найближчих будинків оперативно евакуювали. Усім запропонували розміститися в пункті тимчасового розміщення. Там зараз перебуває пʼятеро людей, включно з двома дітьми. Інші ухвалили рішення про розміщення у родичів та друзів», – написав Пасічник, додавши, що «фахівці ухвалюють рішення про знешкодження боєприпасу».

Менш як тиждень тому, 2 січня, відбулося аналогічне «нештатне сходження» ракети під час попереднього масованого удару по Україні. Тоді в селищі Петропавлівка Воронезької області постраждали четверо людей, а після обстеження житла місцева влада вирішила «заново збудувати дев'ять будинків».

Уранці 8 січня в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ повідомили про запуск крилатих ракет. У багатьох містах України повідомляли про вибухи та роботу сил протиповітряної оборони.

Російські військові регулярно обстрілюють території України, які є в досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії та РСЗВ, – в тому числі і цивільні обʼєкти. Попри наявність доказів, Москва стверджує, що метою цих ударів є лише військова інфраструктура України.