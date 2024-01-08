Сили РФ атакують Україну: у Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Кривому Розі, Хмельницькому лунають вибухи

Вранці 8 січня триває масований ракетний удар Росії по Україні. У багатьох містах повідомляють про вибухи.

Про вибухи в Харкові написав мер міста Ігор Терехов.

«Ранок починається з вибуху в місті. Можливі ще прильоти та закликаю всіх бути обережними», – зазначив він.

Інформацію про атаку на Харків підтвердив і голова ОВА Олег Синєгубов.

Про вибухи у Запоріжжі проінформував голова ОВА Юрій Малашко. Чиновник також повідомив, що кількість та наслідки ракетних ударів по території Запоріжжя та населеним пунктам області буде оприлюднено після відбою тривоги.

Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул пише про масовану повітряну атаку на Кривий Ріг. Раніше Повітряні Сили ЗСУ інформували про пуск балістичних ракет з Криму в напрямку Кривого Рогу.

Також про вибухи повідомляють у Хмельницькому.

Раніше, вранці 8 січня в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ повідомили про запуск крилатих ракет.

Російські військові регулярно обстрілюють території України, які є в досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії та РСЗВ, – в тому числі і цивільні обʼєкти. Попри наявність доказів, Москва стверджує, що метою цих ударів є лише військова інфраструктура України.