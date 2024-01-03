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У Воронезькій області, де впала російська ракета, постраждали четверо людей – влада

Вирва, утворена внаслідок вибуху, ілюстративне фото
Вирва, утворена внаслідок вибуху, ілюстративне фото

У селищі Петропавлівка Воронезької області внаслідок «аварійного сходження боєприпасу» з російського літака, що стався 2 січня, постраждали чотири особи, повідомив губернатор регіону Олександр Гусєв.

«На щастя, загиблих немає. По медичну допомогу з легкими ушкодженнями звернулися чотири особи», — написав Гусєв.

Він також додав, що після обстеження житла, зруйнованого через падіння боєприпасу, місцева влада вирішила «заново збудувати дев'ять будинків».

Крім цього, Гусєв повідомив, що різних пошкоджень зазнали місцева школа, будинок культури та будівля селищної адміністрації, а також пʼять легкових автомобілів та трактор.

Міністерство оборони РФ 2 січня повідомило, що «нештатне сходження авіаційного боєприпасу» сталося близько 09:00 під час виконання польоту літака Повітряно-космічних сил над Петропавлівкою.

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