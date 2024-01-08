Армія РФ поцілила по Новомосковську: 24 постраждалих, із них 5 дітей – влада

Під час атаки по Дніпропетровщині вранці 8 січня сили РФ поцілили по Новомосковську, розповів у телеграмі голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«У місті, попередньо, 24 постраждалих. З них п’ятеро – діти. Хлопчики 4 і 8 років. Та дівчата 11, 16 та 17 років. Всі у лікарні в стані середньої тяжкості», – зазначив місцевий чиновник.

За даними голови МВС Ігоря Клименка, у Новомосковську вибуховою хвилею перевернуло маршрутне таксі.

«8 пасажирів самостійно вибрались з салону. Загалом до медиків звернулись 20 людей, з яких 4 дітей», – конкретизував він дані щодо постраждалих.

Крім того, за інформацією ОВА, були пошкоджені три адмінбудівлі, дві заправки, п’ятиповерхівка, авто.

Уранці 8 січня в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ інформували про пуски крилатих ракет. У багатьох містах України повідомляли про вибухи та роботу сил протиповітряної оборони.

Російські військові регулярно обстрілюють території України, які є в досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії та РСЗВ, – в тому числі і цивільні обʼєкти. Попри наявність доказів, Москва стверджує, що метою цих ударів є лише військова інфраструктура України.