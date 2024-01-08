Вночі по Одещині запустили 7 «шахедів», спалахнула пожежа – ОВА

Російські військові у ніч проти 8 січня атакували безпілотниками Одещину, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

«Вночі російські терористи атакували Одещину ударними безпілотниками. 7 дронів в небі над нашим регіоном знищили сили ППО», – розповів він.

За його словами, в Одеському районі впали уламки одного зі збитих безпілотників.

«Спалахнула пожежа, яку було оперативно ліквідовано. Руйнувань та постраждалих немає», – додав Кіпер.

Раніше, вранці 8 січня в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ повідомили про запуск крилатих ракет.

Російські військові регулярно обстрілюють території України, які є в досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії та РСЗВ, – в тому числі і цивільні обʼєкти. Попри наявність доказів, Москва стверджує, що метою цих ударів є лише військова інфраструктура України.

Згодом стало відомо про те, що в Запоріжжі російські ракети влучили в житлові райони, є двоє поранених.

У Харкові та області також лунали вибухи. Зокрема, у місті Зміїв Чугуївського району зафіксоване влучання у приватний будинок.