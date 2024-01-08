Російські військові вдарили по Харківщині – влада розповіла подробиці

Російські військові вранці 8 січня завдали ракетного удару по Харкову та області.

Зокрема, місті Зміїв Чугуївського району на Харківщині зафіксоване влучання у приватний будинок, розповів голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Медики надають допомогу двом постраждалим, за попередніми даними, під завалами перебувають ще дві людини», – зазначив він.

Екстрені служби працюють на місці, уточнив голова ОВА.

При цьому Синєгубов додав, що «на цю хвилину окупанти завдали мінімум чотири удари по Харкову. Тип озброєння встановлюється».

«На цю хвилину – без постраждалих. Інформація оновлюється», – підсумував він.

Згодом стало відомо, що вранці 8 січня російські військові вдарили саме по промислових обʼєктах міста.

«Є пожежа та на цей час одна постраждала жінка. Пожежу вже гасять наші рятівники, з пораненою працюють медики», – зазначив мер Харкова Ігор Терехов.

Раніше, вранці 8 січня в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ повідомили про запуск крилатих ракет. У багатьох містах України повідомляли про вибухи та роботу сил протиповітряної оборони.

Російські військові регулярно обстрілюють території України, які є в досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії та РСЗВ, – в тому числі і цивільні обʼєкти. Попри наявність доказів, Москва стверджує, що метою цих ударів є лише військова інфраструктура України.