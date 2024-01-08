ОВА: у Запоріжжі російські ракети влучили в житлові райони, двоє поранених

Російські військові вранці 8 січня здійснили ракетну атаку на Запоріжжя, повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

«О 07:00 Запоріжжя прокинулося від ракетного удару рашистів. Внаслідок комбінованої атаки крилатих та балістичних ракет з різних напрямків у обласному центрі пролунало загалом 5 вибухів», – зазначив голова ОВА.

За його словами, наразі відомо про влучання ракет у житлові райони – на відкриті території та поруч із будинками.

«Внаслідок ракетної атаки станом на 08:00 відомо про двох постраждалих – чоловіка та жінку. Інформація попередня та може доповнюватися», – розповів Малашко.

Раніше, вранці 8 січня в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ повідомили про запуск крилатих ракет. У багатьох містах України повідомляли про вибухи та роботу сил протиповітряної оборони.

Російські військові регулярно обстрілюють території України, які є в досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії та РСЗВ, – в тому числі і цивільні обʼєкти. Попри наявність доказів, Москва стверджує, що метою цих ударів є лише військова інфраструктура України.