У Змієві на Харківщині триває рятувальна операція після російського удару – МВС

У місті Зміїв Харківської області зранку 8 січня триває рятувальна операція після завданого російськими військовими ракетного удару, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

«На відео – момент порятунку людини співробітниками ДСНС із-під завалів у місті Зміїв на Харківщині. Загалом врятовано двоє осіб. Рятувальники продовжують пошукову операцію. За оперативними даними, ще одна особа може залишатися під руїнами будинку», – написав міністр і додав актуальні відеокадри.

Уранці 8 січня в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ повідомили про запуск крилатих ракет. У багатьох містах України повідомляли про вибухи та роботу сил протиповітряної оборони.

Російські військові регулярно обстрілюють території України, які є в досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії та РСЗВ, – в тому числі і цивільні обʼєкти. Попри наявність доказів, Москва стверджує, що метою цих ударів є лише військова інфраструктура України.