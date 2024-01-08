Одна людина загинула, били балістикою і крилатими ракетами – Вілкул розповів деталі атаки по Кривому Рогу

Внаслідок ранкової ракетної атаки російських військових у Кривому Розі пошкоджена колія швидкісного трамвая, а також торговельний центр, одна людина загинула. Про це в ефірі Радіо.Свобода (проєкт Свобода.Ранок) розповів активіст, який живе у Кривому Розі, Олександр Вілкул.

«Мінімум 9 ракет. Пошкоджений торговельний центр. Десь 20 приватних будинків. Більш ніж у 200 багатоповерхівках вибиті вікна. Також перебита колія швидкісного трамвая. Декілька діб швидкісний трамвай їздити не буде», – сказав Вілкул, який не є представником місцевої влади.

За словами Вілкула, «у передмісті Кривого Рогу загинула одна жінка, троє людей отримали поранення, їхній стан стабільний».

Вілкул додав, що торговий центр підлягає відновленню, «утім терміни прогнозувати складно». А от колія швидкісного трамвая «дуже перебита», відновлення її почнуть вже 8 січня, там пошкоджені рейки й контактна лінія, зазначив політик.

Він розповів, що у двох лікарнях, де вибуховою хвилею повибивало вікна, їх мають упродовж дня затягнути матеріалом, адже на вулиці мінусова температура.

Активіст, який мешкає у Кривому Розі зазначив, що «це була одна із наймасовіших атак по місту, сили РФ використали і крилаті ракети, і балістику».

Водночас голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак уточнив, що внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу пошкоджені торговельний центр та понад два десятки приватних будинків.

«58-річний чоловік отримав осколкові поранення. Він у задовільному стані», – повідомив голова ОВА.

Уранці 8 січня в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ інформували про пуски крилатих ракет. У багатьох містах України повідомляли про вибухи та роботу сил протиповітряної оборони.

Російські військові регулярно обстрілюють території України, які є в досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії та РСЗВ, – в тому числі і цивільні обʼєкти. Попри наявність доказів, Москва стверджує, що метою цих ударів є лише військова інфраструктура України.