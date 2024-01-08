Поет Максим Кривцов загинув на війні

Поет і військовослужбовець Максим Кривцов загинув на війні 7 січня, повідомили його друзі і знайомі в соцмережах.

«Дуже жива, дотепна, надзвичайно талановита людина», – написав про загиблого письменник Любко Дереш.

Він додав, що Кривцов не завершив роман, над яким працював.

«Кривцов Максим був надзвичайно світлою людиною. Він був поетом. Не воїном. Але він загинув. Загинув як чоловік. Як воїн. Разом із ним загинув цілий Всесвіт. Тексти і вірші. Нові сенси. Не написані строчки. Не прожиті хвилини. Не пережиті почуття», – вказала волонтерка і військовослужбовиця Леся Литвинова.

Максим Кривцов був учасником Революції гідності у 2013–2014 роках, а до лав Збройних сил долучився добровольцем у 2014 році. Згодом працював у Центрі реабілітації та реадаптації учасників АТО та ООС і Veteran Hub. Після початку повномасштабної війни повернувся на фронт. Наприкінці 2023 року видав збірку «Вірші з бійниці», яку визнали однією з найкращих книжок української поезії у 2023 році за версію українського ПЕН.