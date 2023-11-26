Федерація шахів України повідомила про загибель свого віцепрезидента на війні

На війні загинув віцепрезидент Федерації шахів України Артем Сачук.

«На визвольній війні проти російських окупантів загинув український воїн-доброволець Артем Сачук – відомий шаховий діяч, кандидат у майстри спорту, віцепрезидент Федерації шахів України, організатор багатьох всеукраїнських та міжнародних змагань. Вічна пам’ять», – повідомила на своїй сторінці у фейсбуці Федерація шахів України.

Як пише Суспільне, у Житомирському міському об’єднаному ТЦК та СП інформацію про смерть житомирянина Артема Сачука підтвердили. Також сказали, що наразі з’ясовують обставини його загибелі.

У вересні Артем Сачук повідомляв, що в армії він вже 1,5 року.

На жовтня міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт повідомив, що у російсько-українській війні загинув 361 український спортсмен та тренер.