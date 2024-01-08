У Хмельницькій області внаслідок ракетної атаки загинули двоє людей – влада

У Хмельницькій області внаслідок російської ракетної атаки зранку 8 січня загинули двоє людей, повідомив перший заступник голови Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

«Сьогодні вранці, під час повітряної тривоги, в межах Хмельницької області наші сили ППО збили дві ракети. Противник завдав удари по об’єктах інфраструктури області. Є пожежа, яку локалізують підрозділи ДСНС. На превеликий жаль, маємо вже двох загиблих людей. І це велика втрата, бо відновити і відбудувати можна все, окрім людського життя», – написав чиновник у фейсбуці.

Ще одна людина загинула в Кривому Розі. Також тіло загиблої жінки дістали з-під завалів у місті Зміїв Харківської області.

У цілому в Україні поранень зазнали понад 30 людей, повідомив заступник голови Офісу президента Олексій Кулеба.

Уранці 8 січня в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ інформували про пуски крилатих ракет. У багатьох містах України повідомляли про вибухи та роботу сил протиповітряної оборони.

Російські військові регулярно обстрілюють території України, які є в досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії та РСЗВ, – в тому числі і цивільні обʼєкти. Попри наявність доказів, Москва стверджує, що метою цих ударів є лише військова інфраструктура України.