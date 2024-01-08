Військові РФ випустили по Україні 51 ракету, 18 вдалося збити – Повітряні сили ЗСУ

Українським військовим зранку 8 січня вдалося збити близько третини із запущених силами РФ ракет, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

За цими даними, Повітряно-космічні сили РФ запустили 51 ракету, серед яких

сім зенітних керованих ракет С-300/С-400 з Бєлгородської області

чотири аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» з чотирьох літаків МіГ-31К

24 крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС

вісім крилатих ракет Х-22 із бомбардувальників Ту-22М3 з Бєлгородської області

шість балістичних ракет «Іскандер-М» із окупованого Криму

дві керовані авіаційні ракети Х-31П з літаків тактичної авіації.

Українські військові збили 18 із 24 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, але додають, що «не всі ворожі ракети, які не вдалося збити, досягли своїх цілей».

Також уночі на півдні України вдалося збити всі вісім запущених силами РФ ударних БпЛА типу Shahed-136/131.

«Цього разу ворог атакував різні регіони України. Зокрема, ракети, що летять по балістичній траєкторії, спрямовано по Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Хмельницькій областях», – відзначають українські військові.

Жертвами чергової масованої повітряної атаки в Україні стали четверо людей, ще понад 30 були поранені.