Внаслідок ракетної атаки по Запоріжжю постраждало 5 людей – влада

У Запоріжжі внаслідок ракетної атаки російських військових зранку, 5 січня, постраждало 5 людей, повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко у телеграмі.

«У нас вже 5 постраждалих: чотири чоловіка та одна жінка», – зазначив він.

Малашко додав, що сили РФ завдали 5 ракетних ударів по місту. Один з ударів був поблизу приватного сектору і багатоповерхівки.

Уранці 8 січня в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ інформували про пуски крилатих ракет. У багатьох містах України повідомляли про вибухи та роботу сил протиповітряної оборони.

За даними Повітряних сил ЗСУ, військові РФ вранці 8 січня випустили по Україні 51 ракету, 18 вдалося збити.

Російські військові регулярно обстрілюють території України, які є в досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії та РСЗВ, – в тому числі і цивільні обʼєкти. Попри наявність доказів, Москва стверджує, що метою цих ударів є лише військова інфраструктура України.