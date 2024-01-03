Генштаб: ЗСУ «просунулися вперед» біля Вербового

Російські війська за добу завдали 89 ракетних та 72 авіаційних удари,а також здійснили 48 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по українських позиціях на населених пунктах – про це йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України 3 січня.

Штаб зафіксував 57 бойових зіткнень на лінії фронту за добу. Ситуація на північних напрямках залишається без суттєвих змін.

Зокрема, на Куп’янському напрямку Сили оборони відбили сім атак біля Синьківки та Петропавлівки, ще шість – на Бахмутському.

На Авдіївському напрямку тривають спроби російських військ оточити Авдіївку.

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«Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили вісім атак противника поблизу Новобахмутівки, Бердичів, Авдіївки та ще 16 атак в районах Первомайського та Невельського Донецької області. Південно-східніше Новобахмутівки наші захисники покращили тактичне положення», – йдеться в зведенні.

На Мар’їнському, Шахтарському та Лиманському напрямку російські війська наступальних дій не вели.

На Запоріжжі, заявляє штаб, ЗСУ відбили російську атаку поблизу Роботиного:

«В районі Вербового наші війська просунулися вперед, змусивши ворога покинути деякі позиції».

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Сили оборони також відбили дев’ять штурмових дій РФ на свої позиції на Херсонщині.

Командування звітує про авіаудари по 12 місцях зосередження російських військ і техніки, а також про удари ракетних військ по 10 військових цілях РФ.

Наприкінці грудня Інститут дослідження війни дійшов висновку, що російські війська нещодавно просунулися на заході Запорізької області й повернули позиції, які українські війська захопили під час контрнаступу влітку 2023 року. За припущенням дослідників, це сталося після того, як українські сили відійшли на більш придатні для оборони позиції поблизу Роботиного на зиму.