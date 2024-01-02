Чеський урядовець розповів, чому Залужний кілька разів був у Чехії перед повномасштабним вторгненням

Чехія відправила Україні першу реактивну систему залпового вогню на четвертий день повномасштабного вторгнення. Про це повідомив Радіо Свобода уповноважений чеського уряду з питань відновлення України Томаш Копечний, який раніше у міністерстві Чехії на посаді заступника міністра оборони займався співпрацею з Україною.

«До речі, її (реактивну систему залпового вогню – ред.) оплатив уряд Чеської Республіки, – сказав Томаш Копечний. – У перші дні більшість країн казали, що неможливо доставити ніякої зброї, бо росіяни розбомблять колони ракетами. Найкращим прикладом було показати їм, що це виходить з нашого заводу і на четвертий день вона вже використовується проти окупантів, проти агресорів».

Він повідомив, що Міністерство оборони Чехії почало активніше співпрацювати з Генеральним штабом України у грудні 2021 року і тому до Праги у січні і в лютому 2022 року приїздив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

«Те, що ми обговорювали, було фактично переліком обладнання, яке можна було б поставити безкоштовно, тому що воно перебувало у військових запасах чеської армії», – пояснив Копечний. На його думку, саме така взаємодія через кілька місяців після вторгнення Росії привела до того, що було створено міжнародну структуру для координації поставок озброєння Україні, відому як формат «Рамштайн».

1 лютого 2022 року генерал Валерій Залужний у фейсбуці дякував Чехії за матеріально-технічну допомогу ЗСУ, зокрема, за артилерійські боєприпаси і реабілітацію українських військових. Після повномасштабного вторгнення, у липні 2022 року, Залужний дякував Чехії і Польщі за танки, зазначивши, що Україна воює «за кожен метр нашої слов’янської землі».