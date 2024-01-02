Вигоріло повністю 7 квартир – речник ДСНС про руйнування будинків у Києві

У житловому будинку в Солом’янському районі Києва, який постраждав від ракетного обстрілу Росії 2 січня, повністю зруйновані сім квартир, але поки ніхто не звертався із заявами про надання місця тимчасового проживання, повідомив в ефірі Радіо Свобода пресофіцер Державної служби з надзвичайних ситуацій України (ДСНС) Олександр Хорунжий.

«По Солом’янському району в нас звернулося близько 200 мешканців щодо отримання соціальної допомоги, але заяв щодо тимчасового місця проживання від постраждалих не надходили… Повністю вигоріло сім квартир у житловому будинку Солом’янського району і пошкоджено 321 квартиру в двох будинках», – сказав Хорунжий в ефірі програми Свобода Live.

Він також зазначив, що ракетна атака Росії 2 січня стала «однією із найбільших» атак від початку широкомасштабного вторгнення РФ.

Внаслідок удару Росії вранці 2 січня загинули щонайменше пʼятеро людей – по двоє в Києві і Київській області, ще одна – в Харкові, 130 людей постраждали.

За даними головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, сили ППО збили 10 із 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал», 59 із 70 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, три з трьох крилатих ракет «Калібр».

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.