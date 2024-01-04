Генштаб повідомляє про 14 відбитих атак Росії на Мар’їнському напрямку та 32 – на Авдіївському

За добу на фронті відбулося 58 бойових зіткнень, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України вранці 4 січня. Також російські війська завдали сім ракетних та 58 авіаційних ударів, а також здійснили 57 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗСУ та населених пунктах.

На північних напрямках обстановка не змінювалася. Російські війська зберігають військову присутність у прикордонних районах на Сіверщині та Слобожанщині та проводять диверсійну діяльність, щоб не допустити перекидання українських військ на більш загрозливі напрямки.

За зведенням, Сили оборони за попередню добу відбили:

3 атаки російських військ на Куп’янському напрямку в районі Синьківки та східніше Петропавлівки

4 атаки на Бахмутському напрямку поблизу Богданівки та Андріївки

на Авдіївському напрямку: 13 атак біля Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, ще 19 – поблизу Сєверного, Первомайського та Невельського; «українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку»

14 атак поблизу Георгіївки та Новомихайлівки на Мар’їнському напрямку

атаку поблизу Роботиного на Запоріжжі

9 «безуспішних штурмових дій» на позиції ЗСУ на Херсонському напрямку

За даними штабу, на Шахтарському та Лиманському напрямках російські війська не вели наступальних дій.

Читайте також: У Держдепі заперечують, що США хочуть від України зміни стратегії війни

Командування звітує про 12 ударів української авіації по місцях зосередження особового складу російських військ, а також ракетні удари по загалом 10 російських військових цілях.

Напередодні командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський повідомив, що російські війська дещо зменшили кількість піхотних атак на східному фронті, але активно завдають авіаударів та обстрілюють позиції ЗСУ з артилерії.