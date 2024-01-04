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Генштаб повідомляє про 14 відбитих атак Росії на Мар’їнському напрямку та 32 – на Авдіївському

Українські військові поблизу Мар’їнки, 26 грудня 2023 року
Українські військові поблизу Мар’їнки, 26 грудня 2023 року

За добу на фронті відбулося 58 бойових зіткнень, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України вранці 4 січня. Також російські війська завдали сім ракетних та 58 авіаційних ударів, а також здійснили 57 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗСУ та населених пунктах.

На північних напрямках обстановка не змінювалася. Російські війська зберігають військову присутність у прикордонних районах на Сіверщині та Слобожанщині та проводять диверсійну діяльність, щоб не допустити перекидання українських військ на більш загрозливі напрямки.

За зведенням, Сили оборони за попередню добу відбили:

  • 3 атаки російських військ на Куп’янському напрямку в районі Синьківки та східніше Петропавлівки
  • 4 атаки на Бахмутському напрямку поблизу Богданівки та Андріївки
  • на Авдіївському напрямку: 13 атак біля Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, ще 19 – поблизу Сєверного, Первомайського та Невельського; «українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку»
  • 14 атак поблизу Георгіївки та Новомихайлівки на Мар’їнському напрямку
  • атаку поблизу Роботиного на Запоріжжі
  • 9 «безуспішних штурмових дій» на позиції ЗСУ на Херсонському напрямку

За даними штабу, на Шахтарському та Лиманському напрямках російські війська не вели наступальних дій.

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Командування звітує про 12 ударів української авіації по місцях зосередження особового складу російських військ, а також ракетні удари по загалом 10 російських військових цілях.

Напередодні командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський повідомив, що російські війська дещо зменшили кількість піхотних атак на східному фронті, але активно завдають авіаударів та обстрілюють позиції ЗСУ з артилерії.

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