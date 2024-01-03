Командувач ОСУВ «Таврія»: армія Росії зменшила кількість атак піхоти, але активно залучає авіацію

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський прокоментував ситуацію на східному фронті вранці 3 січня.

«Російські окупанти дещо зменшили кількість піхотних атак. Але вже другу добу поспіль активно завдають авіаударів та обстрілюють наші позиції з артилерії. Найбільш активний ворог поблизу Авдіївки та на Марїнському напрямку», – написав він.

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За даними Тарнавського, протягом попередньої доби російські війська завдали 25 авіаударів та 937 артилерійських обстрілів, на цьому напрямку сталося 25 бойових зіткнень.

За даними Генерального штабу ЗСУ, за попередню добу Сили оборони відбили загалом 24 атаки Росії на Авдіївському напрямку. За зведенням, українські війська покращили тактичне положення південно-східніше Новобахмутівки.