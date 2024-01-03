Російська армія втратила понад 361 тисячу військових в Україні – дані ЗСУ

Російські війська втратили близько 680 військових за добу, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 3 січня.
Українське командування оцінює загальні втрати Росії в близько 361 500 людей особового складу.
Також штаб оновив дані про втрати російської техніки:
- 5 990 танків
- 11 107 бойових броньованих машин (+7)
- 8 546 артилерійських систем (+15)
- 945 реактивних систем залпового вогню
- 629 засобів протиповітряної оборони (+3)
- 329 літаків
- 324 гелікоптери
- 6 748 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+36)
- 1 783 крилаті ракети (+73)
- 23 кораблі й катери
- 1 підводний човен
- 11 391 автомобілів та автоцистерн (+26)
- 1 298 одиниць спеціальної техніки (+14)
Штаб додає, що дані про російські втрати уточнюються.
Інститут дослідження війни припустив в останньому звіті, що Володимир Путін використовує риторику про протистояння із Заходом, аби створити передумови для постійного нарощування військових спроможностей та виправдати високий рівень втрат.
Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих понад рік тому, Київ цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни.
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27 листопада розвідка Великої Британії повідомила, що за шість тижнів, ймовірно, спостерігався один із найвищих показників втрат серед особового складу у армії РФ за всю війну в Україні.
Тяжкі втрати, за даними британської сторони, багато в чому були спричинені наступом Росії на Авдіївку. Раніше періодом із найвищою смертністю для Росії був березень 2023 року в розпал російського наступу на Бахмут.
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