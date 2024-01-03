Російська армія втратила понад 361 тисячу військових в Україні – дані ЗСУ

Російські війська втратили близько 680 військових за добу, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 3 січня.

Українське командування оцінює загальні втрати Росії в близько 361 500 людей особового складу.

Також штаб оновив дані про втрати російської техніки:

5 990 танків

11 107 бойових броньованих машин (+7)

8 546 артилерійських систем (+15)

945 реактивних систем залпового вогню

629 засобів протиповітряної оборони (+3)

329 літаків

324 гелікоптери

6 748 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+36)

1 783 крилаті ракети (+73)

23 кораблі й катери

1 підводний човен

11 391 автомобілів та автоцистерн (+26)

1 298 одиниць спеціальної техніки (+14)

Штаб додає, що дані про російські втрати уточнюються.

Інститут дослідження війни припустив в останньому звіті, що Володимир Путін використовує риторику про протистояння із Заходом, аби створити передумови для постійного нарощування військових спроможностей та виправдати високий рівень втрат.

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих понад рік тому, Київ цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни.

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27 листопада розвідка Великої Британії повідомила, що за шість тижнів, ймовірно, спостерігався один із найвищих показників втрат серед особового складу у армії РФ за всю війну в Україні.

Тяжкі втрати, за даними британської сторони, багато в чому були спричинені наступом Росії на Авдіївку. Раніше періодом із найвищою смертністю для Росії був березень 2023 року в розпал російського наступу на Бахмут.