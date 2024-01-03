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Російська армія втратила понад 361 тисячу військових в Україні – дані ЗСУ

Самохідна гаубиця Archer шведського виробництва 45-ї окремої артилерійської бригади ЗСУ веде вогонь по позиціях армії РФ на Донеччині, 16 грудня 2023 року
Самохідна гаубиця Archer шведського виробництва 45-ї окремої артилерійської бригади ЗСУ веде вогонь по позиціях армії РФ на Донеччині, 16 грудня 2023 року

Російські війська втратили близько 680 військових за добу, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 3 січня.

Українське командування оцінює загальні втрати Росії в близько 361 500 людей особового складу.

Також штаб оновив дані про втрати російської техніки:

  • 5 990 танків
  • 11 107 бойових броньованих машин (+7)
  • 8 546 артилерійських систем (+15)
  • 945 реактивних систем залпового вогню
  • 629 засобів протиповітряної оборони (+3)
  • 329 літаків
  • 324 гелікоптери
  • 6 748 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+36)
  • 1 783 крилаті ракети (+73)
  • 23 кораблі й катери
  • 1 підводний човен
  • 11 391 автомобілів та автоцистерн (+26)
  • 1 298 одиниць спеціальної техніки (+14)

Штаб додає, що дані про російські втрати уточнюються.

Інститут дослідження війни припустив в останньому звіті, що Володимир Путін використовує риторику про протистояння із Заходом, аби створити передумови для постійного нарощування військових спроможностей та виправдати високий рівень втрат.

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих понад рік тому, Київ цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни.

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27 листопада розвідка Великої Британії повідомила, що за шість тижнів, ймовірно, спостерігався один із найвищих показників втрат серед особового складу у армії РФ за всю війну в Україні.

Тяжкі втрати, за даними британської сторони, багато в чому були спричинені наступом Росії на Авдіївку. Раніше періодом із найвищою смертністю для Росії був березень 2023 року в розпал російського наступу на Бахмут.

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