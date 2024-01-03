Генштаб: на фронті було 47 зіткнень, українські військові відбили атаки РФ на 5 напрямках

Протягом доби на фронті відбулося 47 бойових зіткнень, повідомив у вечірньому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України.

«Загалом ворог завдав 6 ракетних і 42 авіаційних ударів, здійснив 18 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах… Оперативна обстановка на сході й півдні України залишається складною… Ворог активно застосовує оперативно-тактичну авіацію і квадрокоптери типу FPV, проводить штурмові дії за підтримки бронетехніки», – йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, протягом доби українські військові відбили російські атаки на п’яти напрямках, найбільше – 28 – на Авдіївському.

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«Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 8 безуспішних штурмових дій, але українські воїни й надалі утримують зайняті позиції та завдають противнику значних втрат», – йдеться у зведенні.

Раніше сьогодні командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський, коментуючи ситуацію на східному фронті, заявив, що російські війська «дещо зменшили кількість піхотних атак», але вже другу добу поспіль «активно завдають авіаударів й обстрілюють наші позиції з артилерії».

«Найбільш активний ворог поблизу Авдіївки і на Мар’їнському напрямку», – додав він.