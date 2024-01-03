Євросоюз запровадив санкції проти російської компанії «Алроса»

Євросоюз запровадив санкції проти російської алмазодобувної компанії «Алроса» та її генерального директора Павла Мариничева.

«Алроса» є одним зі світових лідерів за обсягом видобутку алмазів. Компанія здійснює розвідкою родовищ, видобуток, обробку та продаж алмазної сировини.

«Алмазна галузь має стратегічне значення для економіки Російської Федерації, оскільки є найбільшим несировинним експортним товаром країни», – йдеться в офіційному журналі ЄС.

У повідомленні також наголошується, що «Алроса» має давні партнерські відносини зі Збройними силами Росії, оскільки з 1997 року організація спонсорує підводний човен ВМФ Росії Б-871 «Алроса».

«Таким чином, «Алроса» бере участь в економічному секторі, який забезпечує суттєве джерело доходів уряду Російської Федерації, який несе відповідальність за анексію Криму та дестабілізацію України», – сказано в публікації.

До 12-го пакету санкцій Євросоюзу проти Росії, затвердженого 18 грудня 2023 року, увійшла заборона на імпорт російських непромислових алмазів з січня 2024 року та поетапна заборона на імпорт російських алмазів, оброблених у третіх країнах, з березня 2024 року.