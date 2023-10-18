«Група семи» обговорить заборону на продаж російських алмазів – Reuters

Країни «Групи семи» (G7) цього тижня обговорять чотири варіанти заборони на продаж російських алмазів з 1 січня – від легкого саморегулювання до жорстких заходів щодо імпорту, повідомляє агентство Reuters із посиланням на джерела.

Чотири пропозиції підготували Бельгія, Індія, французька група ювелірної промисловості та Всесвітня алмазна рада. Представники країн G7 обговорять ці пропозиції на нараді 19 жовтня.

Заборона G7 завдасть серйозного удару по російському експорту алмазів, оскільки на країни «Групи семи» (США, Канаду, Японію, Німеччину, Велику Британію, Італію та Францію) припадає 70% світового попиту на алмази. Але це також вдарить по пропозиції, оскільки Росія є найбільшим у світі виробником алмазної сировини, на частку якого припадає 30%.

«Наразі тривають інтенсивні технічні переговори G7 щодо механізму відстеження (походження російських алмазів). Ми сподіваємося, що незабаром буде зроблена публічна заява», – сказало дипломатичне джерело, обізнане з ситуацією.

ЄС та G7 з 2022 року розглядають можливість заборонити постачання російських алмазів в рамках санкцій, запроваджених проти Росії через повномасштабне вторгнення в Україну.