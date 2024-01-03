Росії перекривають можливість продавати алмази в Європі: що це означає які наслідки матиме

Із 1 січня 2024 року у Євросоюзі та країнах Групи Семи (G-7) почали діяти санкції щодо російських алмазів. Оптова торгівля алмазами у Європі відбувається у бельгійському місті Антверпен, через що Бельгія спочатку скептично ставилась до ідеї із санкціями, проте потім думку змінила. Чому? І як колись саме Антверпен допоміг Росії наростити частку на світовому ринку постачання алмазів? Та як тепер для Росії закриють цей шлях збагачення?

Алмази чи мир

Алмази не можуть бути «дорожчими за мир» – сказав у своєму відео-зверненні до бельгійському парламенту президент України Зеленський на початку повномасштабного вторгнення Росії.

Мир, який коштує більше, ніж будь-що, ніж будь-які цінності, ніж будь-які алмази

«Саме ви як держава – серце Європи – можете надихнути решту європейців зробити більше, щоб допомогти нам вигнати окупантів з України та відновити дорогоцінний мир. Мир, який коштує більше, ніж будь-що, ніж будь-які цінності, ніж будь-які алмази», – сказав Володимир Зеленський 31 березня 2022 року.

Йому тоді поаплодували стоячи, але ще до цієї промови бельгійські та західні ЗМІ писали про протистояння бельгійської влади діамантовим санкціям. На той час ЄС устиг ухвалити 4 санкційні пакети як відповідь на повномасштабне вторгнення Росії до України, та російські алмази до них не потрапили.

Діамантова столиця

Антверпен пручався санкціям, щоб не втратити статус світового центру торгівлі алмазами, який це місто тримає понад пів тисячоліття.

85% всіх необроблених алмазів у світі хоча б один раз на своєму шляху до діамантів і прикрас із ними опиняються в Антверпені. Обсяг торгівлі алмазами сягає 50 мільярдів євро на рік.

У минулому Бельгія уже мала досвід, коли західні санкції спричиняли удар по діамантовому бізнесу Антверпена.

Сталося це на початку 2000-х, коли виник термін «криваві діаманти» і запровадили санкції в рамках «процесу Кімберлі», що забороняли купувати алмази у тих африканських країн, де тривали війни і зброя купувалася якраз на прибуток від продажу дорогоцінного каміння.

Втративши доступ до частини алмазів на світовому ринку, Антверпен шукав нових постачальників та можливості позбавити ринок діамантів поганого іміджу.

Росія на той час здобувала репутацію перспективного торгівельного партнера й виходила на алмазний ринок як самостійний гравець. До цього часу російські амази продавались на заході через мультинаціональну корпорацію De Beers, але антимонопольні заходи Євросоюзу заборонили це монополісту.

Тож 2007 року під час державного візиту в Москву бельгійський премʼєр закликав Росію до тіснішої співпраці з алмазною галуззю Бельгії, і це працювало.

Алмази відрами

«Надходили величезні партії – практично відрами. Ринок просто божеволів від цих алмазів», – розповідає про початок співпраці Антверпена з Росією Девід Ван Турнхаут, який працював у трейдинговій компанії діамантового кварталу в Антверпені з 2004-го по 2012-й, а пізніше став журналістом-розслідувачем.

Ринок просто божеволів від цих алмазів

У другій половині 2000-х російська алмазодобувна компанія «Алроса» підписувала свої перші контракти з антверпенськими трейдерами. Якщо досі доступ до великих партій коштовного каміння мали лише великі компанії, що співпрацювали з De Beers, то тепер це стало лотереєю, пригадує колишній трейдер.

«Я знаю компанію, яка була маленькою на ринку, і вона тоді збагатилась за дуже короткий час», – розповідає Девід Ван Турнхаут. За його словами, доступ до торгівлі з росіянами мали не всі, але ті, кому вдавалось налагодити звʼязок, мали шалені надприбутки.

«На початку це було складно, тому що ринок алмазів у Росії був неорганізований. Але пізніше, десь у 2007-му, після великої кризи на ринку алмазів Путін вирішив реорганізувати російський ринок алмазів та зробити його професійнішим. І це стало вікном можливостей для антверпенських діамантових трейдерів», – каже Девід Ван Турнхаут.

Із реорганізацією галузі почались і надходження інвестицій у сотні мільйонів євро з держбюджету РФ у розширення потужностей видобутку та розвиток системи збуту «Арлоси».

Для збуту алмазів у Антверпені компанія винайняла британського професіонала, переманивши його у конкурентів De Beers, який згодом змусив клієнтів перейти на вигідніші для «Алроси» багаторічні контракти, що зобовʼязували антверпенських трейдерів купувати великі фіксовані обсяги алмазів, незалежно від того, чи могли вони потім їх перепродати.

Поступово Росія наростила свою частку у світовій торгівлі необробленими алмазами до 30% та вдалася до кроку, який тепер допомагає утримуватися на ринку.

«Вона зобовʼязали своїх клієнтів відкрити офіс не лише в Антверпені, а й в Дубаї (..) І тепер, після початку війни в Україні, багато гравців ринку надсилають російські діаманти одразу у Дубай, з Дубаю до Індії, і потім вони повертаються у Бельгію як уже індійський продукт», – прозповідає про російські схеми обходу американських санкцій Девід Ван Турнхаут.

Перші санкції

США наклали санкції на алмази з Росії ще у квітні 2022, а слідом за ними і Канада, Британія, Нова Зеландія. І хоч ЄС не накладав обмежень, проте пряма торгівля російським камінням в Анвтерпені за перший рік повномасштабного вторгнення РФ знизилась практично до нуля. Справа в тому, що Антверпен - це, насамперед, центр оптової торгівлі алмазами, а головний споживчий ринок - це США, де купують 58% діамантових прикрас у світі.

«Той факт, що «Алроса» потрапила до санкційного списку США, означав, що вони більше не могли торгувати в доларах США. Тому багатьом компаніям в Антверпені стало дуже важко знайти способи оплатити алмази», – пояснює дослідник «Міжнародної служби інформації про мир» (IPIS, Антверпен) Ганс Меркет.

Ще одною логістичною перепоною стало скасування прямих авіарейсів з Росії до ЄС, адже алмази зазвичай перевозились до Антверпена звичайнми пасажирськими авіарейсами. Ну і, звісно, великі та поважні бренди почали вимагати доказів, що діаманти, які їм постачають трейдери з Антверпена, не мають російського походження. Це й спричинило падіння торгівлі російським камінням в Анвтепрені, проте не в інших трейдингових центрах.

«Проблема з цими санкціями полягає в тому, що вони стосуються лише прямого імпорту російських необроблених алмазів до США, а США – це насамперед споживчий ринок. І діаманти надходять туди лише після того, як їх огранять і відполірують. Різання та полірування відбувається не в Росії, а насамперед в Індії. І коли російські діаманти ограновуються та поліруються в Індії, вони розглядаються митницею США як індійські діаманти, тому вони можуть вільно надходити на ринки», – розповідає дослідник.

Закрити лазівки

Саме ось такі обхідні схеми – через Індію та ОАЕ – Бельгія і протестувала проти алмазних санкцій, наполягаючи, що торгівля просто перейде в інші хаби, не усунувши Росію з ринку.

Спостерігаючи усі ці процеси у торговельних хабах конкурентів і втрачаючи ринок, бельгійська влада наполягала на запровадженні ефективніших – спільних для найсильніших економік світу санкцій – від Групи Семи (G-7) та Євросоюзу разом, які б зачепили не лише алмази, як сировину, але й уже оброблене каміння – діаманти.

Повне відстеження та заборона на роздрібних ринках – це єдиний шлях

«Якщо це зробити лише на оптовому ринку, ними торгуватимуть в інших діамантових хабах світу і з наших магазинів вони не зникнуть. І для Росії це не зробить ніякої різниці. Повне відстеження та заборона на роздрібних ринках – це єдиний шлях забезпечити, що Росія більше не фінансуватиме війну з кривавими діамантами», – заявив бельгійський премʼєр Александр де Кро, пояснюючи затримки із санкціями під час візиту українського президента до Брюсселя 11 жовтня 2023 року.

Бельгія запропонувала санкції, які передбачатимуть запровадження нової системи відстеження дорогоцінного каміння, й на її затвердження пішов майже рік через те, що кампанії, які мають офіси в Дубай та Індії, протистояли пропозиції Бельгії, суть якої полягала в тому, що системою сертифікації дорогоцінного каміння буде займатися саме Антверпен.

В Антверпені уже існує низка надійних інструментів для цього, де кожен камінець має цифрові сертифікати про усі свої зупинки на шляху до прикраси, у той час як Індія та Дубай пропонували залишити систему письмових декларацій, де трейдери фактично просто «обіцяють», що у пакунках, які вони продають, немає російського каміння.

«Аргумент Бельгії полягає в тому, що якщо G-7 хоче запровадити регулювання, то не можна передавати контроль країнам, які не підтримують санкції. Тож Дубаю не хочуть віддавати жодної ролі в цьому процесі, бо Дубай не має гарної репутації, коли йдеться про прозорість, регулювання чи, скажімо, ухилення від санкцій», – пояснює Ганс Меркет.

Санкції як можливість

«Ідея полягає в тому, що якщо ви хочете постачати алмази на ринок G-7, ви повинні дотримуватися правил G-7, - пояснює Ганс Меркет, – російські алмази все ще зможуть потрапляти до країн, що не входять до G7 - їх буде дозволено продавати в Китаї, Індії та інших країнах, але це набагато менший ринок. І тому ідея також полягає у тому, що ціни на російські алмази впадуть»

Нові санкції мають розділити світовий ринок торгівлі алмазами на 2 категорії – ринок сильних економік, тобто групи G-7, де торгуються 70% діамантових прикрас у світі, та ринок третіх країн.

«І це дійсно шок для галузі, – каже професор стратегії в Університеті Антверпена Коен Ванденбемпт, – Тому що навіть якщо алмази видобуваються, наприклад, у Південній Африці чи Анголі, а компанія, що займається видобутком, хоче продати ці алмази країнам G-7 або Європі, то вона повинна буде спочатку пройти через Антверпен. Це дійсно змінює правила гри»

Завдяки новими санкціями Антверпен має стати «воротами» на ринки G-7, і це дозволить йому повернути втрачену частку бізнесу в торгівлі алмазами, стверджують аналітики.

«Антверпен спочатку в основному бачив загрозу або ризик постраждати від будь-яких санкцій. Але за цей час тут також зрозуміли, що це може стати і шансом, адже що за останнє десятиліття Антверпен втратив значну частку ринку Дубаю, який заманював бізнес так званим «справедливим підходом» з несуттєвим регулюванням та низькими податками», – каже Ганс Меркет.

Системи відстеження

Діамантові санкції Євросоюзу та країн Групи Семи, які вступили в силу 1 січня, на початковому етапі будуть менш ефективними: анологічно до американських санкцій, вони просто заборонятимуть прямий імпорт необроблених алмазів із Росії, який наразі практично відсутній.

Уже оброблені камінці – діаманти – санкції зачеплять на наступних етапах, які вступлять у силу у березні та вересні. Мова йтиме про заборону міксованих партій дрібнішого коштовного каміння, яке зараз легально торгується у хабах Дубай та Індії із маркуванням «змішане походження».

Коли алмази змішуються з алмазами іншого походження, вони втрачають свою документацію про походження

«Багато російських діамантів досі продаються без відома навіть ювелірів чи споживачів. Тому що, коли ці алмази змішуються з алмазами іншого походження, вони втрачають свою документацію про походження і це дуже важко перевірити», – пояснює Ганс Меркет.

Такі висновки різні аналітики роблять також зважаючи на той факт, що санкції США закрили доступ для російських алмазів на споживчий ринок, частка якого у світі складає 58%, а продажі російської «Алроси» у 2022 році знизились не на ті самі 58%, а всього на чверть.

Згідно з новими санкціями,:

з 1 березня буде заборонена торгівля діамантами змішаного походження, розмір яких перевищує 1 карат,

а з 1 вересня має початися заборона ще дрібніших камінців – у пів карата.

Саме від розмірів алмазів суттєво залежать їх ціни та прибутки РФ.

«Це буде поступовий відхід від російських діамантів, бо якщо взяти всі діаманти розміром понад один карат, то вони формують вартість 80% діамантів. Тому це нормально, що починають з тих діамантів, які є найціннішими, адже потрібен деякий час, щоб система запрацювала», – пояснює суть санкцій Коен Ванденбемпт.

Майбутнє санкцій

Зважаючи на складність санкцій та ті зусилля, які зараз робить Антверпен для їх запровадження, а також масштаби нанесених руйнувань Україні, західні аналітики не прогнозують їх швидкої відміни.

G7 готується до довгострокового підходу

«Думаю, G7 готується до довгострокового підходу, бо є занепокоєння щодо репутації російських алмазів, які не зникнуть швидко, навіть, скажімо так, за хорошого сценарію, якщо ця війна скоро закінчиться», – каже Ганс Меркет.

«Навіть якщо війна припиниться, її наслідки не зникнуть. По-друге, я думаю, що це було потрібно алмазній промисловості, навіть без вторгнення Росії в Україну, бо завжди була проблема відстежуваності алмазів, яку зараз зʼявилась нагода вирішити», – вважає Коен Ванденбемпт.