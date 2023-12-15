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Японія запровадила санкції проти 135 повʼязаних із Росією компаній та фізичних осіб

Акція на підтримку України в Осаці Японія, фото ілюстративне
Акція на підтримку України в Осаці Японія, фото ілюстративне

Японія запровадила санкції проти 135 російських та пов'язаних з Росією компаній та фізичних осіб, повідомило 15 грудня міністерство економіки острівної країни.

У списку санкцій є заступниця міністра оборони РФ Тетяна Шевцова, уповноважена з прав людини Тетяна Москалькова, дитячий омбудсмен Московської області Ксенія Мішонова, генерал-полковник Олександр Лапін та інші особи.

Серед організацій, які потрапили під санкції, згадуються «Юнармія», «Приватна військова компанія «Патріот» та Уральський завод цивільної авіації.

Також Японія з 1 січня приєднується до західних країн, запроваджуючи ембарго на імпорт російських непромислових алмазів.

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