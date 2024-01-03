Вибори-2024 до Європарламенту: прогнози для ЄС і України

(Рубрика «Точка зору»)

Чому червневі вибори до Європарламенту будуть визначальними не лише для самого Євросоюзу, а й для України? Кому пророкують основні посади? Чи стане Брюссель на бік Будапешта, щоб заблокувати допомогу Україні?



У 2024 році Європейський cоюз стане більш «правим», але навряд чи це спричинить шквал перемог популістів. Хоча дехто саме це прогнозує, оскільки євроскептики перемогли на національних виборах у Нідерландах, Словаччині та отримали хороші результати в Австрії та Німеччині.



Червневі вибори до Європарламенту стануть остаточним випробуванням для блоку у цьому питанні.

Євроскептики переможуть?

Опитування показують, що дві основні політичні групи, правоцентристська Європейська народна партія та лівоцентристський Прогресивний альянс соціалістів і демократів фінішують першими, хоча й з меншою часткою голосів.

Але праві популістські партії, швидше за все, знову не зможуть домовитися про створення єдиної політичної групи, таким чином послабивши свій вплив у Брюсселі.

Це, ймовірно, спонукатиме більше проєвропейських груп знову об’єднати сили задля розподілу вищих посад у ЄС, таких як президентство Європейської комісії, вищого виконавчого органу блоку, та Європейської ради, яка визначає політичний напрямок і пріоритети ЄС.

Передбачають, що правоцентристська президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн піде на другий термін, навіть якщо вона захоче обійняти посаду генерального секретаря НАТО.

Шарль Мішель, з іншого боку, безумовно залишить пост президента Європейської ради після того, як пропрацює максимум п’ять років.



Хоча праві популісти можуть не мати значного впливу на торгах за ці найвищі посади, вони впливатимуть на подальшу політику.

Вони вже посприяли загостренню ставлення до міграції. Також можна очікувати, що ми частіше чутимемо термін «фортеця Європа», оскільки на зовнішньому кордоні ЄС зводитимуться бар’єри.

Чи підтримуватиме ЄС Україну?

Однак найбільшим питання у 2024 році є те, наскільки Брюссель може надати Україні підтримку у майбутньому.

Чи може «криза вартості життя» спонукати членів стати на бік Будапешта, щоб заблокувати фінансову допомогу Україні або накласти вето на початок фактичних переговорів про вступ?

Ставка все ще на те, що ЄС знайде спосіб дати зелене світло обом цим рішенням у 2024 році, можливо, розморозивши більше коштів ЄС для Угорщини.

Або ж терпіння остаточно увірветься, і інші 26 членів можуть позбавити Угорщину права голосу в Раді Європейського союзу, яка вносить поправки, затверджує та накладає вето на пропозиції Європейської комісії, по суті позбавивши її впливу.

Австрія та Словаччина – наразі два найбільші союзники Будапешта, тому на них особливо варто звернути увагу.

На думку оглядачів, єдиною надійною гарантією у Європі є зовсім не Європейський союз, а швидше НАТО.

Зміцнить НАТО і Швеція, яка стане 32-м членом трансатлантичного військового альянсу після того, як парламенти Туреччини та Угорщини проголосують за ратифікацію протоколу про приєднання.

Рікард Юзвяк ​– редактор Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода з питань Європи

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