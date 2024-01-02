Блінкен і Кемерон обговорили подальші зусилля США та Великої Британії щодо допомоги Україні

Державний секретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон в телефонній розмові обговорили напади на комерційні судна в Червоному морі, а також війни в Україні та Газі.



Як повідомляє Держдепартамент США, вони обговорили «подальші зусилля США та Великої Британії, спрямовані на допомогу Україні в її захисті від російської агресії», а також «конфлікт між Ізраїлем та угрупованням «Хамас» (визнаним терористичним США та ЄС), необхідність поліпшення захисту цивільного населення і доставки гуманітарної допомоги цивільному населенню в Газі».



Крім того, сторони обговорили важливість колективних багатосторонніх дій для протидії загрозам глобальним інтересам, що виникають у зв’язку з нападами підтримуваних Іраном хуситів на комерційні судна в Червоному морі.

Ця розмова відбулася на тлі масованої російської атаки по Україні, внаслідок якої загинули пʼятеро людей, 130 постраждали.

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Хусити, які контролюють північну частину Ємену, раніше оголосили, що включаються у війну з Ізраїлем, і будуть обстрілювати будь-які судна, що йдуть до Ізраїлю, з Ізраїлю або ж пов’язані з ним. Останніми днями обстріли з їхнього боку відбуваються майже щодня. При цьому атак також зазнають судна, які не мають стосунку до Ізраїлю. Представники хуситів пояснюють свої дії тим, що екіпажі цих суден не відгукнулися на виклики рацією.