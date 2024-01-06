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Олігархи обрали підтримку Кемля: Фрідман та Авен проти України

Президент Росії Володимир Путін (ліворуч) і російський олігарх, голова ради директорів «Альфа-банкe» Петро Авен, 12 лютого 2014 року
Президент Росії Володимир Путін (ліворуч) і російський олігарх, голова ради директорів «Альфа-банкe» Петро Авен, 12 лютого 2014 року
(Рубрика «Точка зору»)

Російські олігархи Михайло Фрідман та Петро Авен подали позов на 1 мільярд доларів проти України. Компанія ABH Holdings SA, пов'язана зі структурами «Альфа-Банку», вимагає відшкодувати їй збитки від націоналізації українських підрозділів «Альфа-Банку».

Автори позову стверджують також, що Україна розгорнула закулісну кампанію з дискредитації її головних акціонерів, висуває проти них хибні звинувачення та використовує методи «чорного PR».

Головні акціонери компанії ABH Holdings, співзасновники російської фінансового консорціуму «Альфа Груп» Михайло Фрідман (ліворуч) і Петро Авен (архівна світлина)
Головні акціонери компанії ABH Holdings, співзасновники російської фінансового консорціуму «Альфа Груп» Михайло Фрідман (ліворуч) і Петро Авен (архівна світлина)

Подання позову остаточно знищує міф про те, що Михайло Фрідман та Петро Авен «насправді» виступають проти війни в Україні, але побоюються заявляти про це, бо ж перебувають під тиском російського керівництва. Ще нещодавно Фрідман і сам пропонував Україні мільярд доларів – в обмін на зняття санкцій.

Проблеми з безпекою в Ізраїлі турбують Фрідмана набагато більше, ніж життя в одній країні з Путіним

Але коли переконався, що санкцій позбутися не вдасться, вирішив не дати мільярд Україні, чия економіка зруйнована російським вторгненням, а спробувати відібрати мільярд. Цілком у стилі одного з найодіозніших російських олігархів, якого ще нещодавно вітали у рідному Львові і від якого не гребували брати гроші на проведення культового «Альфа-джазу».

Не жертва системи, а частина системи

Фрідман – не жертва системи, а частина системи. Його повернення до Москви продемонструвало, що можливі проблеми з безпекою в Ізраїлі у зв'язку з війною на Близькому Сході турбують олігарха набагато більше, ніж життя в одній країні з Володимиром Путіним.

Російський президент Володимир Путін (посередині) тисне руку Михайлу Фрідману, голові ради директорів нафтової компанії ТНК-ВР. Кремль, Москва, 22 квітня 2005 року
Російський президент Володимир Путін (посередині) тисне руку Михайлу Фрідману, голові ради директорів нафтової компанії ТНК-ВР. Кремль, Москва, 22 квітня 2005 року

До того ж цікаво, що подання позову проти України збіглося із переїздом Фрідмана до Росії – тобто олігарх може погоджувати свої дії з керівництвом цієї країни і принаймні демонструвати свою лояльність і участь у «спецоперації» – тільки на «економічному фронті».

І ця готовність робити дії, які, за великим рахунком, відповідають намірам Кремля, демонструє, що зусилля, пов'язані зі спробою вплинути на російських олігархів та змусити їх виступити проти війни, призвели до прямо протилежного результату.

Президент Росії Володимир Путін (ліворуч) аплодує голові «Альфа-банку» Петру Авену після нагородження його орденом «За заслуги перед Вітчизною» під час церемонії в Кремлі в Москві, 25 липня 2005 року
Президент Росії Володимир Путін (ліворуч) аплодує голові «Альфа-банку» Петру Авену після нагородження його орденом «За заслуги перед Вітчизною» під час церемонії в Кремлі в Москві, 25 липня 2005 року

Взаємозалежність та солідарність російського керівництва та олігархату, насправді, тільки збільшилася. При цьому самі олігархи – незважаючи на санкції Заходу – лише виграють від цієї солідарності. Укладачі Bloomberg Billionaires Index розповіли, що статки таких російських олігархів, як Володимир Потанін, Леонід Міхельсон, Вагіт Алекперов, Володимир Лісін, Алішер Усманов у черговому «санкційному» 2023 році збільшилися на мільярди доларів.

Олігархи обирають підтримку Кремля і намагаються «роздягнути» Україну на тлі посилення російських ракетних атак

Є в цьому списку «везунчиків» і Фрідман із Авеном. Статки Фрідмана у 2023 році збільшилися на 652 мільйони доларів. Авен заробив ще 461 мільйон. Не мільярд, звісно, але приємно. І зрозуміло, чому у цій ситуації олігархи обирають підтримку Кремля і намагаються «роздягнути» Україну на тлі посилення російських ракетних атак та прагнення знищити важливі об'єкти української критичної інфраструктури.

Без прибутку Фрідман з Авеном у будь-якому разі не залишаться.

Віталій Портников – журналіст і політичний коментатор, оглядач Радіо Свобода і Крим.Реалії

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода

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    Віталій Портников

    Співпрацює з Радіо Свобода з 1990 року. Народився в 1967 році в Києві. Закінчив факультет журналістики МДУ. Працював парламентським кореспондентом «Молоді України», колумністом низки українських, російських, білоруських, польських, ізраїльських, латвійських газет та інтернет-видань. Також є засновником і ведучим телевізійної дискусійної програми «Політклуб», що виходить зараз в ефірі телеканалу «Еспресо». У російській редакції Радіо Свобода веде програму «Дороги до свободи», присвячену Україні після Майдану і пострадянському простору.

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