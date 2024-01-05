Комісія з журналістської етики відреагувала на скаргу щодо жартів «Кварталу 95» про переселенців

Комісія з журналістської етики відреагувала на подану їй скаргу щодо жартів про переселенців в новорічному випуску «Кварталу 95» на телеканалі «1+1 Україна».

Головна редакторка херсонського медіа Кавун.City Євгенія Вірлич, яка подала скаргу на телеканал «1+1» до Комісії з журналістської етики через номер про «переселенку зі Скадовська» у випуску «Кварталу 95», заявляла, що у скетчі «містилася пряма і відверта дискримінація мешканців південної і східної України за ознакою мови, а також дискримінація жінок».

Комісія прямо не вказала, чи побачила дискримінацію в номері, але зауважила, що «лінія між гумором і висміюванням певного явища з одного боку, та дискримінацією і мовою ворожнечі з іншого боку є дуже тонкою», і закликала загальнонаціональні телеканали з великою аудиторією «проявляти особливу уважність до можливих проявів дискримінаційного гумору».

«Як великі медіа, що мають значні ресурси для проведення передвипускової експертизи матеріалів, вони мають проявляти особливу уважність до можливих проявів дискримінаційного гумору і вживати всіх застережних заходів для того, щоби уникнути дискримінації і стереотипізації вразливих груп в ефірах», – йдеться в заяві.

Комісія наголошує, що «не відмовляє медіа у свободі вибору тематики для жартів, але закликає їх ретельніше працювати з досвідами аудиторії, адже гумор чи сатира як контент, що передусім створюється з розважальною метою, не мають спричинити додаткової ретравматизації тих, хто може впізнати себе серед героїв скетчів чи сценок».

«Безпосередньо у ситуації з показом новорічного шоу «Кварталу 95» телеканалом «1+1 Україна» комісія вітає кроки медіа щодо зменшення шкоди від ефіру шляхом видалення номеру з Youtube і монтажу усього випуску задля видалення дискримінаційного скетчу з повного випуску шоу. Хоча вони сталися після бурхливої суспільної реакції, зокрема заяви мера тимчасово окупованого Скадовська, а відео на момент заяви ще продовжує перебувати у відкритому доступі, така реакція вказує на усвідомлення телеканалом шкідливих наслідків, до якого може призвести поширення цього відео в майбутньому. Така реакція контрастує з реакцією колективу творців шоу, які апелюють до «роздування зради на рівному місці» і гри на руку ворогові, що перекидає відповідальність за потенційне порушення на аудиторію», – наголосили в комісії.

Крім того, у комісії дали поради медіа, як забезпечити відповідність розважального контенту вимогам Кодексу журналістської етики: «Розробити і впровадити системні заходи для створення недискримінаційного контенту в телешоу, наприклад, наявність відділу чи спеціаліста з толерантності й інклюзії, щорічне проходження працівниками медіа тренінгів із недискримінації і гендерної рівності, передбачити спеціальні ресурси на ці заходи, а також регулярно здійснювати систематичний огляд та звітність щодо їх виконання, розробити і впровадити політики рівності і недискримінації в контенті й редакції».

Під час новорічного випуску комедійного шоу «Квартал 95» на каналі «1+1 Україна» показали скетч про «переселенку зі Скадовська», яка переїхала на Закарпаття і намагається перейти на українську мову.

Пародійний номер викликав різку критику. Зокрема, головна редакторка херсонського медіа Кавун.City Євгенія Вірлич, яка подала скаргу на телеканал «1+1» до Комісії з журналістської етики через випуск «Кварталу 95» про Скадовськ, заявила, що у скетчі «містилася пряма і відверта дискримінація мешканців південної і східної України за ознакою мови, а також дискримінація жінок».

Тим часом канал «1+1» у відповіді на запит видання «Детектор медіа» вибачився за номер і пообіцяв, що його видалять із випуску.

Російські війська захопили Скадовськ на Херсонщині навесні 2022 року. Після звільнення Херсона восени того ж року в Скадовськ перенесли російську окупаційну адміністрацію.