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Новини | Суспільство

Журналістка з Херсонщини подала скаргу на канал «1+1» через жарти про переселенців зі Скадовська

Російські війська захопили Скадовськ на Херсонщині навесні 2022 року
Російські війська захопили Скадовськ на Херсонщині навесні 2022 року

Головна редакторка херсонського медіа Кавун.City Євгенія Вірлич подала скаргу на телеканал «1+1» до Комісії з журналістської етики через випуск «Кварталу 95» про Скадовськ – про це саме видання повідомило увечері 2 січня.

Скарга стосується новорічного випуску студії. Він містив скетч про «переселенку зі Скадовська», яка намагається перейти на українську мову.

Як зазначила Вірлич у своїй скарзі, у пародійному номері «містилась пряма і відверта дискримінація мешканців південної та східної України за ознакою мови, а також дискримінація жінок».

«У номері героїня, яка начебто прибула зі східної України (хоча згодом з’ясовується, що зі Скадовська, а це південна Україна) до Закарпаття, зазначає, що все життя спілкувалась російською мовою, а зараз переходить на українську. Все це героїня вимовляє начебто у жартівливій обробці з використанням слів, які мали б видаватись смішними, але виглядають образливо», – пише журналістка.

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Вона зазначає, що Скадовськ, як і частина Херсонщини, наразі окупований, і жителі регіону стають жертвами воєнних злочинів російських військових, у тому числі через свою проукраїнську позицію. Як приклад вона наводить диригента Юрія Керпатенка, вбитого під час окупації Херсона.

Також у 2022 році стало відомо про вбивство в Скадовську місцевої жительки Тетяни Мудрєнко. Її сестра припустила, що жінку могли вбити за невизнання Скадовську російською територією. Кавун.City повідомляв, що Мудрєнко публічно вигукнула: «Скадовськ – це Україна».

Тим часом канал «1+1» у відповіді на запит видання «Детектор медіа» вибачився за номер і пообіцяв, що його видалять із випуску.

«Ми розуміємо суспільне обурення і приносимо вибачення аудиторії, яку зачепив цей номер. Творча команда, яка створювала цей випуск, жодним чином не хотіла образити почуття українців», – цитують журналісти.

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Водночас на момент написання цієї новини 3 січня випуск доступний на Ютуб-каналі «Студія Квартал 95 Online».

Мер Скадовська Олександр Яковлєв 1 січня засудив номер «Кварталу 95», висловивши сподівання, що автори вибачаться перед аудиторією.

«Сьогодні Скадовськ перебуває в окупації, і дійсно чого він потребує – це не насмішок, а підтримки… Дійсно, у Скадовську проживає багато людей, які говорили російською мовою, були російськомовними, але усі добре розуміють українську, і добре говорять українською», – сказав Яковлєв.

Він запросив скадовчан взяти участь у акції «Скадовськ говорить українською» і зачитав вірш Григорія Чубая «Двадцятий вік».

Комісія з журналістської етики наразі не коментувала отримання скарги.

Російські війська захопили Скадовськ на Херсонщині навесні 2022 року. Після звільнення Херсона восени того ж року туди перенесли російську окупаційну адміністрацію.

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