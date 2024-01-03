Журналістка з Херсонщини подала скаргу на канал «1+1» через жарти про переселенців зі Скадовська

Головна редакторка херсонського медіа Кавун.City Євгенія Вірлич подала скаргу на телеканал «1+1» до Комісії з журналістської етики через випуск «Кварталу 95» про Скадовськ – про це саме видання повідомило увечері 2 січня.

Скарга стосується новорічного випуску студії. Він містив скетч про «переселенку зі Скадовська», яка намагається перейти на українську мову.

Як зазначила Вірлич у своїй скарзі, у пародійному номері «містилась пряма і відверта дискримінація мешканців південної та східної України за ознакою мови, а також дискримінація жінок».

«У номері героїня, яка начебто прибула зі східної України (хоча згодом з’ясовується, що зі Скадовська, а це південна Україна) до Закарпаття, зазначає, що все життя спілкувалась російською мовою, а зараз переходить на українську. Все це героїня вимовляє начебто у жартівливій обробці з використанням слів, які мали б видаватись смішними, але виглядають образливо», – пише журналістка.

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Вона зазначає, що Скадовськ, як і частина Херсонщини, наразі окупований, і жителі регіону стають жертвами воєнних злочинів російських військових, у тому числі через свою проукраїнську позицію. Як приклад вона наводить диригента Юрія Керпатенка, вбитого під час окупації Херсона.

Також у 2022 році стало відомо про вбивство в Скадовську місцевої жительки Тетяни Мудрєнко. Її сестра припустила, що жінку могли вбити за невизнання Скадовську російською територією. Кавун.City повідомляв, що Мудрєнко публічно вигукнула: «Скадовськ – це Україна».

Тим часом канал «1+1» у відповіді на запит видання «Детектор медіа» вибачився за номер і пообіцяв, що його видалять із випуску.

«Ми розуміємо суспільне обурення і приносимо вибачення аудиторії, яку зачепив цей номер. Творча команда, яка створювала цей випуск, жодним чином не хотіла образити почуття українців», – цитують журналісти.

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Водночас на момент написання цієї новини 3 січня випуск доступний на Ютуб-каналі «Студія Квартал 95 Online».

Мер Скадовська Олександр Яковлєв 1 січня засудив номер «Кварталу 95», висловивши сподівання, що автори вибачаться перед аудиторією.

«Сьогодні Скадовськ перебуває в окупації, і дійсно чого він потребує – це не насмішок, а підтримки… Дійсно, у Скадовську проживає багато людей, які говорили російською мовою, були російськомовними, але усі добре розуміють українську, і добре говорять українською», – сказав Яковлєв.

Він запросив скадовчан взяти участь у акції «Скадовськ говорить українською» і зачитав вірш Григорія Чубая «Двадцятий вік».

Комісія з журналістської етики наразі не коментувала отримання скарги.

Російські війська захопили Скадовськ на Херсонщині навесні 2022 року. Після звільнення Херсона восени того ж року туди перенесли російську окупаційну адміністрацію.