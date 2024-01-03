«Думаю, вони точно усвідомили, що це була помилка» – мер Скадовська про номер «Кварталу 95»

Міський голова окупованого Скадовська, що на Херсонщині, Олександр Яковлєв прокоментував вибачення телеканалу «1+1» і студії «Квартал 95» через номер із «переселенкою зі Скадовська». Як заявив він в ефірі Радіо Свобода (проєкт Свобода.Live), це добре, що зараз вже є формальна обіцянка про видалення уривка із випуску програми. Яковлєв сподівається, що через цю ситуацію студія зробить висновки на майбутнє.

«Я думаю, вони точно усвідомили, що це була помилка – в такому вигляді подавати скадовчан або взагалі спроби українців вчити українську мову. Насправді зрозуміло, що це сатира. І такого точно ніде немає, і тим паче в Скадовську. Якби це була б зовсім інша ситуація – не Скадовськ, не окупація, може десь би воно і було б. Але все одно виглядає дуже-дуже негарно і з прив’язкою до скадовчан воно просто образливо», – сказав мер.

За його словами, такі номери «роз’єднують, принижують українське». Також Олександр Яковлєв розповів про ситуацію у окупованому місті. За його словами, жителі Скадовська «ризикують кожну хвилину свого життя».

«Це і за українську мову можуть бути утискання, тому що є такі приклади. Це може бути і за «неприписку» якусь, за спілкування з родичами, в тому числі. Навіть із родичами. Коли знаходять телефон, і там є меседжери, де є якісь українські новини, то це також може бути приводом утиску, примусу чи переслідування», – сказав він.

Під час новорічного випуску комедійного шоу «Квартал 95» на каналі «1+1 Україна» показали скетч про «переселенку зі Скадовська», яка переїхала на Закарпаття і намагається перейти на українську мову.

Пародійний номер викликав різку критику. Зокрема, головна редакторка херсонського медіа Кавун.City Євгенія Вірлич, яка подала скаргу на телеканал «1+1» до Комісії з журналістської етики через випуск «Кварталу 95» про Скадовськ, заявила, що у скетчі «містилася пряма і відверта дискримінація мешканців південної і східної України за ознакою мови, а також дискримінація жінок».

Тим часом канал «1+1» у відповіді на запит видання «Детектор медіа» вибачився за номер і пообіцяв, що його видалять із випуску.

Російські війська захопили Скадовськ на Херсонщині навесні 2022 року. Після звільнення Херсона восени того ж року в Скадовськ перенесли російську окупаційну адміністрацію.