У Киргизстані суд засудив до п’яти років колонії найманця ПВК «Вагнер»

Суд у Киргизстані засудив до п’яти років позбавлення волі 27-річного громадянина країни Бекназара Боругула уулу за участь у війні Росії проти України у складі російської ПВК «Вагнер».

Стаття, за якою судили найманця – «участь громадянина Киргизстану у збройних конфліктах чи воєнних діях на території іноземної держави».

Його затримали у серпні 2023 року через три тижні після повернення до Киргизстану. Відомо, що у ПВК «Вагнер» він був завербований, коли відбував покарання в одній із російських колоній.

Це другий відомий випадок, коли у Киргизстані судять громадянина країни за участь у війні в Україні. У травні минулого року 31-річного Аскара Кубаничбека уулу засудили до 10 років позбавлення волі, проте пізніше Верховний суд скасував це рішення і відправив справу на новий розгляд.

4 січня президент Росії Володимир Путін підписав указ, який дозволяє приймати у російське громадянство іноземців, які воюють на боці Росії в Україні. Згідно з указом, громадянство отримають іноземні громадяни, які уклали контракт на службу в армії або у військових формуваннях РФ у період російського вторгнення. Громадянство також зможуть отримати найближчі члени сімей учасників війни.