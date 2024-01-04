Путін підписав указ про прийом у громадянство РФ іноземців, які уклали контракт із армією

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про прийом у громадянство РФ іноземців, які уклали контракт на службу в армії або у «військових формуваннях» у період «спеціальної військової операції» (російська офіційна назва війни проти України – ред.), повідомила 4 січня офіційна інформагенція ТАСС. Указ опублікований на порталі нормативно-правових актів.

Контракт має бути укладений терміном не менш як на рік. Громадянство, крім військовослужбовців, можуть отримати також члени їхніх сімей – дружина (чоловік), діти й батьки. Указ набирає чинності з дня опублікування.

Наприкінці вересня 2022 року Путін підписав указ про отримання у спрощеному порядку (без вимоги посвідки на проживання та проживання в Росії впродовж пʼяти років) громадянства іноземцями, які уклали річний контракт на службу в армії. Раніше їм потрібно було відслужити для цього щонайменше три роки за контрактом.

У листопаді 2022 року, через півтора місяця після оголошення так званої «часткової» мобілізації, Путін підписав указ, який дозволив іноземцям служити в російській армії за контрактом нарівні з громадянами Росії.

З літа 2023 року поліцейські стали проводити в російських регіонах рейди в пошуках іноземців, які отримали громадянство, але не стали на облік у військкоматі. У серпні такий рейд провели в Санкт-Петербурзі, в листопаді — у Воронежі, а в жовтні поліція затримала парафіян мечеті в Москві.