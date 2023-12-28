Міноборони РФ вперше назвало кількість контрактників

Міністерство оборони Росії вперше з початку повномасштабної війни в Україні назвало кількість тих, хто служить в армії РФ за контрактом – понад 640 тисяч осіб. Про це повідомляє російське видання РБК із посиланням на матеріали Міноборони РФ «Армія в цифрах – 2023».

14 грудня під час пресконференції президент Росії Володимир Путін, відповідаючи на запитання про нову хвилю мобілізації, заявив, що добровольцями на війну було набрано 486 тисяч осіб і по півтори тисячі їх вербують щодня.

Також Путін сказав, що зараз на фронті перебувають 244 тисячі мобілізованих, а чисельність російського угруповання в Україні становить 617 тисяч осіб. «Ну навіщо нам мобілізація?», – додав президент РФ.

1 грудня нинішнього року Путін підписав указ про збільшення штатної чисельності військовослужбовців російської армії на 170 тисяч осіб. Згідно з указом, чисельність Збройних сил Росії складе 2 209 130 осіб, у тому числі 1 320 000 військовослужбовців. Міноборони Росії тоді запевнило, що проводити нову мобілізацію не планують, як і суттєво збільшувати призов на строкову службу. Чисельність армії буде збільшена за рахунок «громадян, які виявляють бажання проходити військову службу за контрактом», стверджують у відомстві.

Журналісти Російської служби Бі-Бі-Сі на основі поіменного списку загиблих, який веде редакція з відкритих джерел, дійшли висновку, що втрати російських військових в Україні в 2023 році виявилися в півтора рази вищими, ніж у 2022 і могли сягнути з початку повномасштабного вторгнення 80 тисяч осіб убитими. Ще 200 тисяч, ймовірно, були тяжко поранені. Дві третини всіх встановлених загиблих – це ті, хто до початку вторгнення не був пов’язаний з армією – мобілізовані, ув’язнені, добровольці й найманці, випливає з матеріалу Російської служби Бі-Бі-Сі.

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих понад рік тому, Київ цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни.

У Білому домі 12 грудня заявили, що російські військові продовжують зазнавати великих втрат у війні, та, попри це, вони мають намір продовжувати наступальні операції. Як свідчать розвіддані США, оприлюднені 12 грудня, від моменту початку наступу в жовтні російська армія втратила понад 13 тисяч військових уздовж лінії Авдіївка-Новопавлівка і понад 220 бойових машин, що еквівалентно шістьом маневреним батальйонам лише у техніці.

Водночас агентство Reuters із посиланням на джерело, знайоме з розвідданими, 12 грудня повідомило, що, згідно з розсекреченим звітом розвідки США, повномасштабна війна проти Україні коштувала Росії 315 тисяч убитих і поранених військових, або майже 90 відсотків особового складу, який вона мала на момент початку вторгнення.

За повідомленням, втрати Москви в особовому складі й бронетехніці відкинули модернізацію російського війська на 18 років назад.