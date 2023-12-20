HRW: Росія змушує українців на окупованих територіях служити в своїй армії, і це воєнний злочин

Російська влада продовжує примусово мобілізувати в свою армію українців на окупованих нею територіях України, йдеться у звіті Human Rights Watch, опублікованому 20 грудня.

Правозахисники наголосили, що така практика «є воєнним злочином».

«Російська влада відкрито і незаконно змушує чоловіків на окупованих територіях України воювати проти власної країни», – сказав Г’ю Вільямсон, директор Human Rights Watch з Європи і Центральної Азії.

«Менш помітною є їхня практика тиску на українських цивільних в ув’язненні, яким немає куди сховатися чи втекти, щоб не приєднуватися до російських військ», – додав Вільямсон.

Раніше цього місяця уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що українські хлопці ще до настання повноліття мають надати дані про себе до військкоматів у Росії чи на окупованих територіях, де вони перебувають.

За його словами, в Офісі омбудсмена офіційно немає підтверджених фактів, щоб українську дитину після настання 18-річного віку зразу ж мобілізували. Але, каже Лубінець, є факт того, що українських неповнолітніх громадян, які опинилися в окупації чи були вивезені до Росії, вносять до списку військовозобов’язаних.

Американський інститут вивчення війни (ISW) у жовтні звернув увагу на те, що Росія здійснює кампанію з мобілізації до своєї армії українських громадян, які потрапили під примусову російську паспортизацію на окупованих РФ територіях.

Аналітики у своєму огляді вказували на дані української сторони, яка каже, що цивільним із врученими російськими паспортами, зокрема на лівобережжі Херсонщини, російські сили погрожують штрафами і затриманням за неявку у «військкомати».