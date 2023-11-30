Осенний призыв в России подходит к концу, и в этот раз под него попали и мужчины с оккупированных территорий. Стартовал призыв 1 октября, тогда срочников собирали на пунктах сбора и вплоть до 31 декабря их будут отправлять в военные части. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что призывники якобы будут служить в частях, далеких от зоны боевых действий. Хотя известно, что срочники из России рано или поздно все равно оказываются на войне в Украине. Как РФ призывает на службу в свою армию украинцев на захваченных территориях? Чем им грозит срочная служба в российской армии? Как этого избежать? Разбирались Донбасс Реалии (проект Радіо Свобода).

В приказе, подписанном президентом РФ Владимиром Путиным 29 сентября этого года, сказано, что на срочную службу планируется призвать 130 тысяч человек в возрасте от 18 до 27 лет, среди которых и жители оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Сколько людей планируется призвать именно на захваченных землях Украины – неизвестно, оккупационные СМИ и руководители администраций приводят только общую цифру по России.

До осени 2023 года жителей оккупированных территорий уже забирали принудительно в армию РФ – но это была мобилизация, а не призыв. Впервые на захваченных территориях Донецкой и Луганской областей мобилизацию объявили за несколько дней до полномасштабного вторжения России. Хотя в самой РФ «частичную мобилизацию» объявили лишь прошлой осенью.

Мобилизация и призыв: в чем разница?

Срочная служба, в отличие от мобилизации, имеет четкий срок – 12 месяцев. За время прохождения службы призывники должны пройти обучение в частях и на полигонах, освоить теорию и практику обращения с оружием, ознакомится с уставом и дать присягу. Срочная служба не предполагает участие призывников в военных действиях, а направлена на подготовку будущего резерва.

И то, и то – незаконно

Как мобилизация, так и призыв – незаконны. На оккупированных территориях, согласно международному праву, запрещено мобилизовать и призывать на службу местное население.

Фронт – вопрос времени

Кроме того, заявления российских властей, что срочники не будут отправлены в зону боевых действий, могут не соответствовать действительности. Ветеран вооруженных сил Украины, политолог из Донецка Станислав Федорчук отмечает – известны многочисленные случаи, когда в России солдат срочной службы принуждали подписать контракт и отправиться на так называемую СВО, как в России называют войну против Украины.

По его словам, руководители некоторых российских регионов за счет новобранцев с оккупированных территорий просто выполнят план по призыву, после чего начнут «предлагать» контракты и отправлять на фронт.

«В российской армии есть проблемы с людьми, которые обучены воевать. И призыв людей с оккупированных территорий может не только решить вопрос недостатка кадров, но и закрыть вопрос последующей мобилизации в некоторых российских регионах», – отмечает политолог.

«Не исключено, что несколько месяцев эти люди действительно будут на ППД, белить деревья, красить траву, строить дачи генералам, но рано или поздно мы увидим их на фронте. Либо контрактниками, либо принудительно отправленными», – подчеркивает он.

Уверен в том, что срочники окажутся на фронте, и солдат ВСУ, дончанин Виталий Овчаренко.

«Россияне постоянно заявляют о том, что потребности в новой волне мобилизации нет, так как много желающих подписать контракт. Однако мы понимаем, как подписываются эти контракты», – говорит Овчаренко.

По словам военнослужащего – призывников ставят в такие условия, когда у них не остается другого выбора – либо контракт, либо ликвидация.

«Мы знаем о случаях, когда принудительно мобилизованных, которые не горели желанием воевать, бросали на передовые позиции и оставляли там без подмоги, под огнем украинской армии. Из 170 человек в живых осталось 60, и 55 из них были вынуждены подписать контракт, иначе бы их не вывели в тыл», – добавляет Овчаренко и предполагает, что срочников тоже может ожидать подобная участь.

Российская армия: дедовщина, унижения, грабеж

Угроза жизни и здоровью в российском армии связана не только с военными действиями. Дедовщина там стала нормой и даже частью российской культуры: юмор, кино, литература.

«Если не принимать в расчет перехваты разговоров российских военных с родственниками, а просто проанализировать соцсети, то можно увидеть высокий уровень насилия в армии. Это и дискриминация по национальному признаку, по месту рождения, акценту. Триггером для насилия может стать даже то, что у тебя нож лучше или миска из которой ты ешь», – говорит Федорчук.

И отмечает, что участь попавших российскую армию украинцев може быть и того хуже.

«В российской армии и обычные призывники подвержены избиениям, изнасилованиям, ограблениям. И никому нет дела до этого. Иерархия выстроена очень четко, и дедовщина никуда не исчезает. А то, что жители оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей там не считают за людей, а только пушечным мясом... Вспомним хотя бы момент, когда на передовую отправили музыкантов донецкой филармонии, без всякой подготовки», – отмечает политолог.

Что думают о призыве местные

Отдать долг «новой родине» по призыву среди молодежи оккупированных территорий Донбасса немного, рассказывают местные в разговорах с Радио Донбасс Реалии. Признаются, что в той же Донецкой области, в городах, оккупированных с 2014 года, до сих пор остается страх после принудительной мобилизации.

В какой-то момент на улицах Донецка невозможно было встретить мужчин от 18 до 65 лет, люди прятались, пытались сбежать из оккупации и даже наносили себе увечья, чтобы не быть отправленными на фронт.

Один из факторов – срок, который грозит на подконтрольной Украине территории за службу в армии РФ независимо от того, как человек туда попал. Прошлым летом за службу в армии РФ получил 15 лет тюрьмы донецкий студент Никита Баенко, которого принудительно мобилизовали. Он отслужил и сдался в плен ВСУ.

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Вот что рассказывала его однокурсница Радио Донбасс Реалии: «Это боль жителей неподконтрольной территории, которая связана с насильственной мобилизацией. Я люблю Украину, и даже мне страшно становится от такого подхода... Тут столько таких мобилизованных… Людей просто отправляют воевать без всякой подготовки, еще и осуждают за то, что сдались в плен».

После приговора Никите его подруга с парнем выехали из Донецка за большую взятку. Перед этим, по словам девушки, ее жених полгода скрывался от военкоматов.

По данным Станислава Федорчука и Виталия Овчаренко, только на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей насчитывается порядка 8 тысяч человек, которые сбежали из оккупационной армии, и теперь их разыскивают российские силовики. Проверить достоверность этих цифр военные не могут, но предполагают, что таких людей может быть больше, так как не все готовы сообщать о своем решении бежать.

А те, кто смог это сделать, стараются скрывать тот факт, что были мобилизованы в армию РФ, чтобы избежать тюрьмы на свободной территории Украины.

Призыв стал новым тяжелым испытанием в для жителей оккупации. Близкие не готовы отпускать парней на войну. Сами потенциальные призывники, хоть и по разным причинам, но отказываются надевать форму вооруженных сил страны-агрессора. Одни не хотят рисковать жизнью и здоровьем, другие откровенно признаются, что им страшно воевать против ВСУ. Третьи же прямо говорят – не пойдут воевать против своей страны.

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