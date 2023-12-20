Міноборони РФ відмовилося обмежувати одним роком термін служби мобілізованих

Міністерство оборони Росії заявило, що термін служби мобілізованих закінчиться лише після того, як президент РФ Володимир Путін підпише указ про завершення так званої «часткової мобілізації». Про це йдеться у відповіді відомства на запит депутата законодавчих зборів Санкт-Петербурга Бориса Вишневського.

Депутат пропонував обмежити термін служби мобілізованих одним роком.

«Встановлення іншого терміну військової служби громадян РФ, призваних за частковою мобілізацією, вважається недоцільним», – ідеться в документі.

Вишневський розповів, що у жовтні до нього надійшло колективне звернення від дружин мобілізованих із Північно-Західного федерального округу. Вони просили внести зміни до законодавства та обмежити термін служби за мобілізацією одним роком. Депутат звернувся до міністра оборони РФ Сергія Шойгу з проханням підтримати цю пропозицію.

Він нагадав, що зараз призвані за мобілізацією «служать фактично безстроково».

У серпні 2023 року зʼявився телеграм-канал «Путь домой», який, як стверджується, ведуть родичі російських мобілізованих – вони вимагають повернення своїх близьких з війни в Україні. Незабаром там зʼявився маніфест від імені дружин мобілізованих, у якому говорилося, що вони готові підтримати будь-кого, хто поверне їх додому.

Так звану «часткову мобілізацію» було оголошено в Росії наприкінці вересня 2022 року. На початку листопада влада РФ заявила, що призов за мобілізацією завершений, але російський лідер Володимир Путін указу про завершення призову не підписав.

Під час прямої лінії 14 грудня Путін заявив, що «на сьогодні» потреби у новій хвилі мобілізації немає.