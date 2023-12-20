Росія: у чаті дружин мобілізованих розповіли про погрози ФСБ

Дружини мобілізованих росіян розповіли, що до їхніх чоловіків на передовій почали приходити співробітники ФСБ Росії з допитами і погрозами. Заяву родичок опублікував телеграм-канал «Путь домой».

У ній йдеться про те, що до родичів активних учасниць каналу, які перебувають на фронті в Україні, почали «систематично» приходити співробітники ФСБ. Вони викликають мобілізованих на допит, забирають телефон, вивчають інформацію про дружин.

«Надходять погрози на кшталт «запиши відео, що тут вас все влаштовує або ж ми тебе відправимо в штурм без зворотного квитка». Або ж вимагають передати дружині, щоб вона «заткнулася», – йдеться в заяві.

Дружини мобілізованих пообіцяли «міжнародний розголос», якщо з їхніми чоловіками щось станеться – на них «випадково впаде снаряд» або «випадково вийде так, що вони будуть у штурмі».

«Усі знатимуть, хто це зробив. Ми дамо міжнародний розголос вашим злодіянням. І вся гнила правда розкриється і вийде назовні. Ваша ілюзія стабільності впаде в один момент! Навіщо нам президент, який вдає, що нас немає? Який живе тільки в повністю підконтрольному йому телевізорі?» – йдеться у заяві.

Раніше родички мобілізованих у Росії написали маніфест і петицію проти безстрокової мобілізації, запустили автомобільний флешмоб і намагаються організувати акції. Влада відмовляється погоджувати мітинги.

Месенджер Telegram помітив канал «Путь домой» і регіональні чати дружин мобілізованих плашкою «fake». Адміністратори каналу заявили, що вважають те, що сталося, скоординованою атакою російського телеведучого Володимира Соловйова. 18 грудня родички мобілізованих звернулися у каналі до Володимира Путіна: «Дайте нам жити спокійно. Або йдіть на фронт самі й помріть самі».

Більше ніж рік тому влада Росії оголосила так звану часткову мобілізацію на війну з Україною. За офіційними даними, призвали близько 300 тисяч людей. Указ про мобілізацію продовжує діяти досі.

У вересні голова комітету Держдуми РФ з оборони Андрій Картаполов заявив, що не буде ротації мобілізованих, – це означає, що призвані по мобілізації також будуть зобов’язані перебувати в зоні воєнних дій до їх закінчення. Це викликало бурхливе обурення у групах рідних і близьких мобілізованих, які регулярно звертаються до влади з проханнями повернути військових із фронту.