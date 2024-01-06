У МЗС відреагували на «паспортизацію» українських дітей в Росії

Указ президента РФ Володимира Путіна щодо присвоєння українським дітям громадянства Росії, є «черговим доказом злочинів країни терориста проти України», йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства закордонних справ України.

У МЗС України наголошують, що рішення Путіна «спрямоване на вирішення демографічних потреб країни-терористи задля продовження війни проти України. Також у відомстві наголошують, що «це грубо порушує законодавство нашої країни, норми міжнародного права та права дітей, які були примусово переміщені на територію Росії».

Крім того, у МЗС кажуть, що «дії РФ порушують норми міжнародного гуманітарного права, а також є нікчемними, запровадження відповідної норми має на меті позбавлення викрадених дітей можливості повернутися на Батьківщину».

«Справжня цінність цього указу полягає лише у тому, що він слугуватиме черговим доказом злочинів РФ проти України, насильницької асиміляції українських дітей і спроби позбавлення їх власної Батьківщини», – додає МЗС України.

Міністерство закликало Міжнародний кримінальний суд «взяти до уваги дії диктатора щодо переведення дітей з однієї національної групи в іншу, у тому ж числі шляхом примусового надання їм громадянства, що є ознакою геноциду».

Зокрема, МЗС наполягає на тому, аби «міжнародна спільнота якомога швидше реалізувала виданий МКС ордер на арешт Путіна».

Раніше стало відомо про те, що Російська Федерація почне видавати громадянство українцям, які народилися та постійно проживали в Криму до анексії 2014 року. Про це йдеться в указі, який підписав російський президент Володимир Путін.

4 січня президент РФ підписав указ «Про визначення окремих категорій іноземних громадян та осіб без громадянства, які мають право звернутися із заявою про прийняття до громадянства Російської Федерації».

Відомо, що діти-сироти та діти, які залишилися без батьківського піклування та є громадянами України, можуть отримати громадянство Росії за особистим рішенням Путін, без врахування всіх законодавчих вимог.

Наприклад, заяву про отримання громадянства можуть подати керівники російських організацій, в яких примусово перебувають українські діти.

16 березня 2014 року на території Криму та міста Севастополь пройшов так званий референдум про статус півострова, за результатами якого Росія заявила про включення Криму до свого складу. Ані Україна, ані Європейський союз, ані США не визнали це голосування і вважають, що Крим Росія анексувала.

Американський інститут вивчення війни (ISW) у жовтні звернув увагу на те, що Росія здійснює кампанію з мобілізації до своєї армії українських громадян, які потрапили під примусову російську паспортизацію на окупованих РФ територіях.