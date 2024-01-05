Непал зупинив видачу дозволів на роботу в Росії й Україні після загибелі непальців, завербованих РФ

Уряд Непалу зупинив видачу дозволів на роботу в Росії й Україні після загибелі щонайменше 10 непальців, які воювали на боці РФ.

Видача дозволів зупинена «до подальшого повідомлення».

Раніше Катманду вимагав від Москви припинити вербування непальців, а вже завербованих повернути додому.

Reuters із посиланням на непальську владу пише, що контракт із Міноборони Росії підписали близько 200 громадян Непалу, при цьому 100 людей зникли безвісти. За останні два роки дозвіл на роботу, яка не пов’язана з військовою сферою, у Росії отримали понад 800 непальців. Щодо України подібних таких немає.

Дозволи на роботу за кордоном Непал видає своїм громадянам, розраховуючи на їхнє працевлаштування у мирних професіях. Закони Непалу забороняють громадянам служити в арміях інших країн, за винятком кількох дружніх держав, зокрема Індії і Великої Британії.

На початку грудня минулого року стало відомо про загибель в Україні шести громадян Непалу, які воювали за Росії. Пізніше їхня кількість збільшилася до 10. Поліція Непалу затримала підозрюваних у вербуванні місцевих громадян до російської армії. Також, як стверджується, один непалець потрапив у полон до українських військових, і Катманду тепер намагається домогтися його звільнення. МЗС країни закликало громадян не брати участь у війні в Україні на боці жодної із сторін.