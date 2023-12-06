Щонайменше десять осіб затримані в Непалі за звинуваченням у вербуванні безробітних на війну проти України

Поліція Непалу затримала щонайменше 10 осіб за підозрою у вербуванні людей для участі у війні проти України на боці Росії, повідомило з посиланням на правоохоронців агентство Reuters. Himalayan Times і AFP повідомили, що кількість затриманих підозрюваних становить 12 осіб.

Розслідування проводять за фактом торгівлі людьми.

Скільки саме людей вдалося завербувати підозрюваним – не уточнюють, як і те, чи йшлося про найманство чи контрактну службу.

Повідомлення про це надійшло після того, як напередодні влада в Катманду підтвердила, що шестеро громадян Непалу були вбиті, воюючи на боці російських військ в Україні, а ще один – був захоплений у полон українськими силами.

Влада Непалу закликала Москву більше не вербувати напальських громадян у російську армію і негайно демобілізувати всіх непальців, які вже підписали з нею контракти. Закони Непалу забороняють громадянам служити в арміях інших країн, за Індії і Великої Британії.