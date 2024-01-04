У ГУР пояснили, чому була така довга перерва між обмінами полоненими з РФ

Росія активізувала інформаційно-психологічні операції проти України, в тому числі використовуючи таку чутливу й емоційну тему як повернення військовополонених, заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, відповідаючи на запитання, чому була така довга перерва в обмінах між Україною і Росією.

«Росія активізувала, зокрема інформаційно-психологічні операції проти України, в тому числі використовуючи навіть таку чутливу, емоційну тему – питання полонених, намагаючись використовувати полонених у своїх пропагандистських цілях, намагаючись тиснути на родичів наших захисників, які чекають на своїх рідних, робити різноманітні вкиди, дискредитації, в тому числі воєнно-політичного керівництва», – сказав Юсов в ефірі Радіо Свобода (проєкт Свобода.Live).

Водночас, зазначив він, обмін – це «взаємний процес».

«У Росії також є родичі, які пробують, наскільки це можливо в умовах диктатури, ставити питання і вимагати повернення своїх чоловіків. Пауза затягнулася, і агресор мусив щось демонструвати. Україна кожного разу публічно повідомляла: «Ми готові віддавати російських військовополонених з України, але тільки в обмін на повернення своїх». Ось цей час настав», – сказав Юсов.

Він висловив сподівання, що РФ надалі не буде перешкоджати проведенню нових обмінів, робота над якими, за словами представника ГУР, триває.

Щодо ролі ОАЕ у вчорашньому обміні, то Юсов зазначив, що про це «зараз детально говорити не будемо».

«Тому що це ті процеси, які продовжуються, які ще можуть допомогти в майбутньому. Це важливо. Україна не вперше користується допомогою, підтримкою інших держав в реалізації обміну. Якщо ми згадаємо попередній великий обмін, коли повернулися 215 захисників, і на «болота» поїхав Медведчук – державний зрадник, то тоді, в цьому обміні так само брали участь і були задіяні Туреччина, Саудівська Аравія і Польща», – сказав представник ГУР.

На запитання про те, чому під час учорашнього обміну не повернулися представники «Азову», Юсов зазначив, що в цьому питанні «роботи ще багато», і додав, що кожен п’ятий із захисників «Азовсталі» вже повернувся додому.

«Це не секрет, що російська пропаганда демонізує, зокрема, захисників «Азовсталі». І, звичайно, ми це враховуємо. І під час реалізації і ведення переговорного процесу, і в цілому роботи Координаційного штабу. Тому під час попередніх обмінів вдавалося результативно повертати і в тому числі захисників «Азовсталі». В цілому кожен п’ятий із захисників «Азовсталі» вже повернувся додому. Так, роботи ще дуже багато, вона обов’язково завершиться, і буде доведена до кінця», – сказа він.

Україна і Росія 3 січня повідомили про перший за близько пів року великий обмін полоненими. Київ зміг повернути 230 військових і цивільних.

Досі найбільшим одночасним обміном військовополоненими був обмін 215 захисників, які були звільнені 22 вересня 2022 року.

Тим часом, Міноборони Росії повідомило, що 3 січня повернуло 248 російських військовослужбовців, які брали участь у повномасштабному вторгненні в Україну.

Уповноважена з прав людини в РФ Тетяна Москалькова уточнила, що 75 російських військовослужбовців повернули без обміну. Російська агенція РИА «Новости» з посиланням на джерело повідомила, що цих військовослужбовців Україна повернула як «компенсацію» за повернення у липні минулого року п’ятьох українських командирів, які керували обороною «Азовсталі», в Україну з Туреччини, де перебували після звільнення з російського полону.