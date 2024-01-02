В Україні з 1 січня зросла частка української мови в медіа

З 1 січня в Україні зросла мінімальна частка української мови в загальнонаціональних і регіональних аудіовізуальних медіа, нагадав уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.



Відповідно до норм закону «Про медіа», мінімальна частка української мови програм на радіо, а також в телевізійних медіа загальнонаціональної та регіональної категорій збільшується з 75% до 90%, а в телевізійних медіа місцевої категорії – з 60% до 80%.

Серед іншого, радіомовники зобов’язані при здійсненні ефірного радіомовлення забезпечувати не менше 90% тижневого обсягу ведення програм, у тому числі новинно-аналітичних блоків, розважальних програм (ведучими, дикторами радіопрограм) державною мовою, а тижневий обсяг програм новин державною мовою телемовника або радіомовника має становити не менше 90% загальної тривалості всіх програм новин, поширених таким мовником у кожному проміжку часу між 7:00 та 18:00 і між 18:00 та 22:00.

«Такі нововведення – вагомий крок в захисті українськомовного інформаційного простору та прав громадян на отримання інформації державною мовою. За нашими розрахунками частка передач державною мовою в ефірах телеканалів та радіостанцій, зокрема і тих, що мовлять на місцевому рівні, суттєво зросте», – каже уповноважений Тарас Кремінь.

За даними дослідження Центру контент-аналізу «Українська мова в українських ЗМІ та у соціальних мережах», яке провели у вересні-жовтні 2023 року, українська мова відтепер помітно домінує майже в усіх найпопулярніших соціальних мережах, тренд на посилення присутності української мови в українському сегменті соціальних мереж посилився після початку повномасштабного вторгнення РФ.