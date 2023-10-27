«Стою на боці більшості українців» – Кремінь про відмову таксиста обслуговувати пасажирок державною мовою

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь в ефірі Радіо Свобода (проєкт Свобода.Live) прокоментував відмову таксиста обслуговувати пасажирок українською мовою.

За його словами «рішення про те, що порушення відбулось, і було зафіксоване, є об’єктивним».

«Питання в іншому – якою буде реакція власника цього таксі і чому він не захотів надати тому додаткового розголосу, пояснивши про вжиті заходи раніше», – зазначив Кремінь.

Крім того, мовний омбудсмен України наголосив, що дана ситуація «зайвий привід дати можливість «п’ятій колоні» відреагувати на так звані «неподобства». Водночас, Кремінь зазначив, що українська мова «гарантована у всіх сферах суспільного життя».

«На майбутнє я рекомендую дотримуватися цього «золотого» правила, визначеного нашим законом. І не забувати, що війна відбувається і за те, щоб ми мали вільне право спілкуватися українською. Зараз в умовах повномасштабного вторгнення чутливість громадян до державної мови суттєво зросла. І тому української у нас більше, і в громадському транспорті, і в сфері обслуговування, і в сфері освіти, і в сфері державної влади, місцевого самоврядування, і в інтернеті. А те, що публічні особи хочуть, працевлаштувати таксиста, будь ласка, це їхнє особисте право. Я стою на боці більшості українців, які хочуть чути українську, хочуть бачити українську книжку, які хочуть бути захищені в своїй українській державі», – підсумував він.

Раніше в соцмережах поширилося відео, судячи з якого, водій таксі в Києві відмовився спілкуватися з пасажирками на їхню вимогу українською і висадив їх із машини. Сервіс Bolt, через який замовляли таксі, у коментарі «Главкому» заявив, що чоловіка відсторонили від користування платформою.

Відповідно до статті 36-ї закону, послуги у сфері транспорту в Україні мають надаватися державною мовою, також у всіх видах транспорту, вокзалах, аеропортах і портах інформація має бути державною мовою. У разі потреби вона може дублюватися англійською. Мовою у сфері обслуговування пасажирів є державна мова.

27 жовтня відзначають День української писемності та мови. Традиційно до цього свята в Україні та за її межами проводять багато заходів з популяризації української мови, серед яких і Всеукраїнський радіодиктант національної єдності.