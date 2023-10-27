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«Стою на боці більшості українців» – Кремінь про відмову таксиста обслуговувати пасажирок державною мовою

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь прокоментував відмову таксиста обслуговувати пасажирок українською мовою
Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь прокоментував відмову таксиста обслуговувати пасажирок українською мовою

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь в ефірі Радіо Свобода (проєкт Свобода.Live) прокоментував відмову таксиста обслуговувати пасажирок українською мовою.

За його словами «рішення про те, що порушення відбулось, і було зафіксоване, є об’єктивним».

«Питання в іншому – якою буде реакція власника цього таксі і чому він не захотів надати тому додаткового розголосу, пояснивши про вжиті заходи раніше», – зазначив Кремінь.

Крім того, мовний омбудсмен України наголосив, що дана ситуація «зайвий привід дати можливість «п’ятій колоні» відреагувати на так звані «неподобства». Водночас, Кремінь зазначив, що українська мова «гарантована у всіх сферах суспільного життя».

«На майбутнє я рекомендую дотримуватися цього «золотого» правила, визначеного нашим законом. І не забувати, що війна відбувається і за те, щоб ми мали вільне право спілкуватися українською. Зараз в умовах повномасштабного вторгнення чутливість громадян до державної мови суттєво зросла. І тому української у нас більше, і в громадському транспорті, і в сфері обслуговування, і в сфері освіти, і в сфері державної влади, місцевого самоврядування, і в інтернеті. А те, що публічні особи хочуть, працевлаштувати таксиста, будь ласка, це їхнє особисте право. Я стою на боці більшості українців, які хочуть чути українську, хочуть бачити українську книжку, які хочуть бути захищені в своїй українській державі», – підсумував він.

Раніше в соцмережах поширилося відео, судячи з якого, водій таксі в Києві відмовився спілкуватися з пасажирками на їхню вимогу українською і висадив їх із машини. Сервіс Bolt, через який замовляли таксі, у коментарі «Главкому» заявив, що чоловіка відсторонили від користування платформою.

Відповідно до статті 36-ї закону, послуги у сфері транспорту в Україні мають надаватися державною мовою, також у всіх видах транспорту, вокзалах, аеропортах і портах інформація має бути державною мовою. У разі потреби вона може дублюватися англійською. Мовою у сфері обслуговування пасажирів є державна мова.

27 жовтня відзначають День української писемності та мови. Традиційно до цього свята в Україні та за її межами проводять багато заходів з популяризації української мови, серед яких і Всеукраїнський радіодиктант національної єдності.

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